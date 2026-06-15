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2026年世界盃小組賽火熱開踢，「藍武士」日本國家足球隊在首輪面對傳統強權荷蘭隊，最終以2：2逼平對手，搶下珍貴的1分積分。然而，日本隊再度讓全世界肅然起敬的原因，不僅僅是他們在球場上的精采表現，賽後國際媒體發出的「更衣室」照片，再次被瘋傳。美媒《Complex》特別曬出賽後更衣室的樣子，讚嘆日本隊連比賽穿的號碼背心都整整齊齊地摺好，這篇貼文直接吸引超過38萬人觀看，轉發人數也迅速破千。美國媒體《Complex》今日在官方社群平台上，以「他們把毛巾和所有東西都摺得好好的」為題發布貼文，貼出了日本隊在費城林肯金融體育場激戰荷蘭後空蕩蕩的更衣室照片。畫面中可見，歷經一場高強度血戰的日本隊在離場後，整個更衣室地板沒有留下任何一個寶特瓶、繃帶或紙屑，所有垃圾都被分類清空。最讓人不可思議的是，長凳上不僅白色的球隊毛巾被一條條摺成方塊狀，就連熱身用的號碼衣，也全部被隊職員與球員順平、整齊劃一地疊放在地上。《Complex》在貼文中讚嘆：「在與強敵荷蘭握手言和後，日本國家隊在賽後哨聲響起後的舉動，再次吸引了全球目光。這支球隊將更衣室保持得像鏡子一樣一塵不染，延續了他們在世界盃賽場上，高度重視『清潔、紀律與尊重』的代表性優勢與優良傳統。」事實上，這已經不是日本隊第一次因為「乾淨的更衣室」成為國際焦點。在上一屆卡達世界盃期間，日本隊就曾因為賽後把休息室恢復原狀，甚至貼心地留下用日語與阿拉伯語書寫的「謝謝（Arigato）」卡片，以及親手折疊、象徵祝福的「藍色折紙鶴」，讓國際足聯（FIFA）官方大篇幅報導讚賞。本屆世界盃來到美加墨，這項傳統依然完美保留。畫面曝光後，大批全球網友紛紛湧入留言表達震撼：「日本隊不論贏球、輸球還是平手，他們的靈魂永遠令人著迷」、「這不是作秀，這是刻在骨子裡的教養」、「世界上有太多人需要向日本學習了」、「這對日本人來說是日常」，同時也有人開玩笑說：「這乾淨的比我分手後的公寓還乾淨」。