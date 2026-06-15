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2026年世界盃足球賽爆發政治上的爭議。在德國隊以7：1大勝庫拉索的比賽直播中，當鏡頭切換至視訊助理裁判（VAR）室時，澳洲籍裁判尚·伊凡斯（Shaun Evans）被指控比出象徵「白人至上」（White Power）的爭議手勢，引發美國媒體《The Athletic》的質疑和批評。這個手勢雖傳統上被視為表示「OK」的符號，但在近年已被廣泛認為是極右翼團體用來象徵「白人至上」的標記——食指與拇指相接形成「P」，其餘三指豎起形似「W」，意指「White Power」。反歧視組織「Fare network」於週日晚間發表強烈聲明，怒斥：「為何一名VAR監管人員會在全球數億觀眾面前，刻意在鏡頭前比出這個新納粹主義的符號？這顯然是蓄意的傳達。一個國際性的足球盛會，不該讓極端主義者利用新納粹象徵來進行宣傳。這名裁判應立即被撤職，並不得再參與本屆世界盃的任何賽事。」該符號目前已被「反誹謗聯盟」（ADL）列為仇恨象徵，但該組織也提醒，由於其傳統意義上的「OK」用法仍然廣泛，評斷時需謹慎考量其背後的意圖。儘管如此，此手勢在體育界與各組織中早已多次引發禁令與懲處。例如，美國海岸警衛隊曾因員工做出此手勢而將其停職，美國職棒芝加哥小熊隊也曾對在直播中做出該動作的球迷祭出終身禁賽，而美國職業足球大聯盟（MLS）球隊華盛頓特區聯隊，更曾因隊內訓練師在社群媒體上做出此手勢而開除其職務。針對此次爭議，FIFA發言人僅簡短表示組織已獲知此事，但拒絕進一步評論。目前尚不清楚伊凡斯本人對此指控的回應，但據媒體觀察，在該場比賽之後的轉播中，導播似乎已刻意避開介紹VAR團隊，顯示相關單位正試圖對此危機進行降溫。隨著世界盃賽程持續進行，這起事件不僅挑戰了國際足球對於種族歧視零容忍的底線，也讓FIFA面臨巨大的維安與公關壓力。若最終證實該裁判確實有意宣揚仇恨思想，這無疑將成為本屆世界盃歷史上最黑暗的一頁。