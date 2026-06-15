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菲律賓南部上週發生規模7.8強震，不僅造成至少61人死亡、40人失聯，更引發罕見地質變化。菲律賓環境部門表示，強震導致海床局部抬升最高約2公尺，大面積珊瑚礁與海草床因此裸露出海面，對沿海生態系統造成嚴重衝擊。根據衛報報導，這起地震於本月8日發生在民答那峨島（Mindanao）南部外海。根據菲律賓災害管理機構最新統計，地震已造成至少61人罹難，另有40人下落不明，搜救工作仍持續進行中。菲律賓環境部指出，地震發生兩天後，沿海居民陸續通報海岸線出現異常變化。部分地區海岸向外延伸最遠達200公尺，原本位於海面下的海床大面積露出水面。菲律賓火山暨地震研究所解釋，此次地震導致鄰近哥打巴托海溝（Cotabato trench）發生地殼位移，進而將薩蘭加尼省（Sarangani）和西達沃省（Davao Occidental）部分海岸地區向上推升，使原本淹沒於海中的海床暴露於空氣之中。研究人員測繪顯示，部分區域地表抬升幅度約達2公尺。哥打巴托海溝距離民答那峨島南岸最近僅約50公里，是菲律賓南部重要的地震活動帶。今年1月當地才曾記錄數千次規模較小的群震（swarm）現象。環境部派遣專家赴災區調查後發現，長達數公里的海岸線、珊瑚礁及海草床受到影響。官方公布的照片顯示，大片珊瑚礁裸露於陽光下，不少魚類及其他海洋生物已死亡，散落在乾涸的礁岩表面。環境部表示，這些原本生長於海中的珊瑚與海草因失去海水覆蓋，已開始大量死亡，依賴其棲息的礁魚、鰻魚、蛤蜊及貝類等海洋生物也受到波及。當地居民最初發現海床異常時，一度擔心大量死亡海洋生物腐爛後釋放有毒氣體，因此主動向政府通報。由於受災範圍廣大，官員坦言目前尚無法精確估算生態受損面積，仍需進一步調查評估。有專家指出，這類被稱為「海岸隆起」（Coastal Uplift）的現象，是大型海底地震後可能出現的地質變化，但如此大規模的海床抬升及生態衝擊仍相當罕見。專家警告，除了人員傷亡與基礎設施損毀外，此次地震對南部沿海生態系統造成的長期影響恐怕才剛開始顯現，未來珊瑚礁復育及漁業資源恢復可能需要數年甚至更長時間。