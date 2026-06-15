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2026年世界盃足球賽日前於美國德州達拉斯的AT&T體育場舉辦了一場焦點對決，由荷蘭隊出戰日本隊。這座擁有超大容納空間的場館，原被視為本屆賽事最具票房號召力的場地之一。然而，眼尖的媒體卻發現，球場內最昂貴的「豪華包廂（Touchdown Suites）」區域在開賽初期竟然空無一人，隨後竟被發現由大量穿著螢光綠背心的志工填滿，引發外界對於門票銷售狀況的熱烈討論。根據《The Athletic》報導，在該場比賽開始時，位於球場兩側、視線極佳的豪華包廂區域卻是一片空蕩。據知情人士透露，AT&T體育場總共有14間此類包廂，但最終僅售出3間。為了避免現場轉播畫面太難看，FIFA隨即做出了折衷方案，允許協助賽前儀式的志工們進入這些未售出的區域觀賽，將此視為對志工長期付出的「獎勵」。現場志工向媒體證實，他們是在收到通知後才獲准進入這些區域。FIFA 隨後也在官方社群媒體上發布了一段影片，記錄下志工們得知可以在這些豪華座位觀賞比賽時的驚喜反應，試圖將此化解為一樁美事。儘管媒體對於門票銷售狀況提出質疑，但為何這些包廂會乏人問津？除了高昂的票價外，報導指出，AT&T體育場的特殊架構也是主因之一。為了符合足球比賽場地需求，主辦單位將球場地面抬高了約4英尺，導致這些原本為美式足球賽設計的包廂，在視野上受到防護網、攝影器材及攝影師的干擾，視線遠不如美式足球賽時期理想。針對媒體對於入場人數的疑慮，FIFA採取了一貫的立場回應：官方公佈的入場人數是依據「門票掃描數」及實際進入場館的人數進行統計，而非單憑肉眼觀察座位的空置率。根據官方數據，該場比賽的正式入場人數為69285人，這意味著現場共有1364個空位。值得注意的是，這些被志工佔據的座位並未被納入官方的「門票銷售」統計中。這場空位數創下本屆賽事新高的比賽，再次凸顯了即便是在運動氛圍狂熱的北美市場，FIFA在票務規劃與頂級賽事行銷上，仍面臨不小的挑戰。對於球迷而言，能在世界盃賽場上看見志工獲得觀賽福利固然溫馨，但作為一場頂級國際賽事，豪華席位出現如此大面積的空缺，無疑已成為本屆世界盃主辦單位需要審慎檢討的課題。