我是廣告 請繼續往下閱讀

Claude Fable 5是什麼？

Claude Fable 5有多強？

為什麼會被禁用？

政府擔心什麼？

Anthropic不同意政府判斷

Anthropic日前最新推出的Claude Fable 5，因美國政府發布出口管制指令，被迫暫停使用，連同另一款高階模型Mythos 5也一起下架，根是Anthropic推出的新一代AI模型，屬於高階版本模型，具備複雜推理、長時間任務、軟體工程、資料分析與視覺理解。Claude Fable 5強到上傳一份文件，可以提供摘要、找出重點、整理成表格、提出下一步建議。Claude Fable 5最讓工程師有感的地方，就是能理解圖片和畫面，舉例來說，丟給它一張網站截圖、App畫面，或是一份複雜圖表，就能進一步理解畫面結構、抓出重點資料，甚至協助做出類似的網頁或App原型。在Anthropic展示Claude Fable 5能只靠遊戲畫面截圖，遊玩《Pokémon FireRed》並完成破關。Claude Fable 5在工程圈引發討論，主要是因為它的寫程式能力大幅提升，像是把一個多達5000萬行的舊程式碼庫交給Fable 5處理只花約1天，就完成原本需要2個月的時間。Anthropic官方聲明指出，美國政府以國安相關權限發布出口管制指令，要求暫停任何外國籍人士使用Fable 5與Mythos 5，不論該人士人在美國境內或境外，甚至包含Anthropic內部的外籍員工。由於這項限制在實務上很難只針對部分用戶精準執行，Anthropic最後選擇直接暫停所有客戶使用Fable 5與Mythos 5，以確保符合政府要求。美國政府主要擔心的是資安風險，根據Anthropic說法，美方認為掌握了一種可以繞過Fable 5安全防護的方法，也就是外界常說的越獄，如果模型安全限制被突破，可能被用來協助分析程式碼、尋找軟體漏洞，甚至進一步被濫用在網路攻擊上，一旦被惡意使用，風險甚至會牽涉到國家安全。不過，Anthropic也在聲明中表示，並不同意美國政府的判斷。Anthropic認為，目前政府提出的說法並未證明Fable 5存在全面性的安全失控問題，也不代表模型可以被任意破解。Anthropic強調，其他Claude模型不受這次影響仍可正常使用