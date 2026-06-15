端午節連假將至，本周只要上4天班就能迎來3天假期，讓不少上班族期待不已。不過有網友翻開2026年行事曆後發現，端午連假結束後，下一次國定連假竟要等到9月25日至28日的中秋節與教師節連假，中間整整橫跨7、8月兩個「無連假月份」。消息曝光後，許多網友崩潰留言：「已哭暈在辦公室」、「7月要上23天班怎麼活」。
端午節連假後空窗3個月！7、8月沒有連假 上班族全崩潰
一名網友15日在Threads發文寫下：「好消息：這個禮拜只要上四天班；壞消息：下一次連假是九月底。」短短一句話精準戳中上班族痛點，貼文曝光後立刻引發熱議。
不少民眾崩潰留言，「已經哭暈在辦公室裡面」、「不喜歡這壞消息」、「7、8月真的是上班族最難熬的月份」、「7月要上23天班，先去廁所哭」、「急躁，再忍耐3個月」、「得自己創造連假了」、「等的好苦啊」。
雖然7、8月沒有國定連假已成事實，不過下半年連假還是有很多請假攻略可以參考，不少上班族已經決定不坐以待斃，準備靠特休與提早規劃，替自己硬擠出幾段喘息時間。
2026下半年連假、請假攻略一次看！下次長假要等到9月底
根據行政院人事行政總處公布的115年政府行政機關辦公日曆表，2026年剩餘連假如下：
端午節連假：6月19日（五）至6月21日（日），共3天。
中秋節及教師節連假：9月25日（五）至9月28日（一），共4天。
國慶日連假：10月9日（五）至10月11日（日），共3天。
光復節連假：10月24日（六）至10月26日（一），共3天。
行憲紀念日連假：12月25日（五）至12月27日（日），共3天。
2026年下半年請假攻略：
端午節（6/19）：請6/15～6/18共4天，可連休9天（6/13～6/21）。
中秋節＋教師節（9/25～9/28）：請9/21～9/24共4天，可連休10天（9/19～9/28）。
國慶日（10/9）：請10/5～10/8共4天，可連休9天（10/3～10/11）。
光復節（10/25）：請10/27～10/30共4天，可連休9天（10/24～11/1）。
行憲紀念日（12/25）：請12/21～12/24共4天，可連休9天（12/19～12/27）。
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一名網友15日在Threads發文寫下：「好消息：這個禮拜只要上四天班；壞消息：下一次連假是九月底。」短短一句話精準戳中上班族痛點，貼文曝光後立刻引發熱議。
雖然7、8月沒有國定連假已成事實，不過下半年連假還是有很多請假攻略可以參考，不少上班族已經決定不坐以待斃，準備靠特休與提早規劃，替自己硬擠出幾段喘息時間。
2026下半年連假、請假攻略一次看！下次長假要等到9月底
根據行政院人事行政總處公布的115年政府行政機關辦公日曆表，2026年剩餘連假如下：
端午節連假：6月19日（五）至6月21日（日），共3天。
中秋節及教師節連假：9月25日（五）至9月28日（一），共4天。
國慶日連假：10月9日（五）至10月11日（日），共3天。
光復節連假：10月24日（六）至10月26日（一），共3天。
行憲紀念日連假：12月25日（五）至12月27日（日），共3天。
端午節（6/19）：請6/15～6/18共4天，可連休9天（6/13～6/21）。
中秋節＋教師節（9/25～9/28）：請9/21～9/24共4天，可連休10天（9/19～9/28）。
國慶日（10/9）：請10/5～10/8共4天，可連休9天（10/3～10/11）。
光復節（10/25）：請10/27～10/30共4天，可連休9天（10/24～11/1）。
行憲紀念日（12/25）：請12/21～12/24共4天，可連休9天（12/19～12/27）。