美國密蘇里州14日發生嚴重墜機事故，一架載有1名飛行員及11名乘客的跳傘小飛機，起飛後不久就失速墜毀，機上12人全數罹難，這也是十多年來美國最致命的跳傘飛機墜毀事故之一。
起飛後失去動力 機頭朝下直撞草地
據CNN、美聯社報導，14日上午11時30分左右，跳傘飛機從密蘇里州巴特勒紀念機場（Butler Memorial Airport）起飛，機上載有1名飛行員與11名乘客。但起飛後不久，飛機就墜毀在機場旁的草地上，引發大火，大批緊急救援車輛迅速趕往現場灌救，但機上人員已無人生還。官員稱，其中9名罹難者都是經驗豐富的跳傘運動員，其中兩人原本計劃參加雙人跳傘。
救援人員在撲滅殘骸火勢後，也仔細搜尋了飛機飛行航線下方的區域，確認在飛機墜毀前，沒有任何人嘗試跳傘逃生。當時有部分罹難者的家屬正在現場觀看，親眼目睹了飛機墜毀起火的恐怖瞬間。
機場代理經理雅各布斯（Dennis Jacobs）指出，飛機才剛起飛並進行左轉，他研判該機當時顯然正在失去動力。飛行員似乎試圖將飛機導向附近的公路進行緊急迫降，但最終不幸失速，導致機頭朝下直接栽進地面並起火焚毀。
飛安分析可能原因 恐是故障、維護不良
CNN航空安全分析師大衛·蘇西（David Soucie）對雅各布斯的「動力流失」研判表示認同。不過蘇西補充，該機型所使用的發動機向來以可靠著稱，此次事故的成因可能與燃料中混入水分或油濾故障有關，而非單純的維修不良或飛行員經驗不足。
航空安全專家、前聯邦調查員古澤蒂（Jeff Guzzetti）對此事件點出關鍵，他表示在過往的跳傘飛機事故中，飛機維護不良往往是主要禍因。跳傘營運公司所受到的安全監管標準，僅與一般私人飛機所有人相同，遠不及一般商業包機或大型航空公司那般嚴格。這導致整個跳傘飛機的事故歷史中，充滿了因不當維護與安全文化匱乏所引發的悲劇。
美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）的調查團隊已進駐現場，不過最終的正式事故報告通常需要耗時一年以上才會正式公布。
失事機型很熱門 十多年來最嚴重事故
失事的單發動機渦輪螺旋槳飛機為「大平洋航空航太公司750XL」（Pacific Aerospace 750XL），於2010年製造，由當地的「堪薩斯城跳傘公司」（Skydive Kansas City）負責營運。該機型具備短場起降能力，可載重逾1800公斤，在跳傘界、空中測量以及醫療後送領域相當受到歡迎。
美國降落傘協會（US Parachute Association）統計，過去十年間共發生8起與跳傘相關的致命空難，導致25人死亡。而本次事故是自2019年夏威夷11死空難以來，全美境內最慘重的跳傘飛機事故。
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據CNN、美聯社報導，14日上午11時30分左右，跳傘飛機從密蘇里州巴特勒紀念機場（Butler Memorial Airport）起飛，機上載有1名飛行員與11名乘客。但起飛後不久，飛機就墜毀在機場旁的草地上，引發大火，大批緊急救援車輛迅速趕往現場灌救，但機上人員已無人生還。官員稱，其中9名罹難者都是經驗豐富的跳傘運動員，其中兩人原本計劃參加雙人跳傘。
救援人員在撲滅殘骸火勢後，也仔細搜尋了飛機飛行航線下方的區域，確認在飛機墜毀前，沒有任何人嘗試跳傘逃生。當時有部分罹難者的家屬正在現場觀看，親眼目睹了飛機墜毀起火的恐怖瞬間。
機場代理經理雅各布斯（Dennis Jacobs）指出，飛機才剛起飛並進行左轉，他研判該機當時顯然正在失去動力。飛行員似乎試圖將飛機導向附近的公路進行緊急迫降，但最終不幸失速，導致機頭朝下直接栽進地面並起火焚毀。
飛安分析可能原因 恐是故障、維護不良
CNN航空安全分析師大衛·蘇西（David Soucie）對雅各布斯的「動力流失」研判表示認同。不過蘇西補充，該機型所使用的發動機向來以可靠著稱，此次事故的成因可能與燃料中混入水分或油濾故障有關，而非單純的維修不良或飛行員經驗不足。
航空安全專家、前聯邦調查員古澤蒂（Jeff Guzzetti）對此事件點出關鍵，他表示在過往的跳傘飛機事故中，飛機維護不良往往是主要禍因。跳傘營運公司所受到的安全監管標準，僅與一般私人飛機所有人相同，遠不及一般商業包機或大型航空公司那般嚴格。這導致整個跳傘飛機的事故歷史中，充滿了因不當維護與安全文化匱乏所引發的悲劇。
美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）的調查團隊已進駐現場，不過最終的正式事故報告通常需要耗時一年以上才會正式公布。
失事機型很熱門 十多年來最嚴重事故
失事的單發動機渦輪螺旋槳飛機為「大平洋航空航太公司750XL」（Pacific Aerospace 750XL），於2010年製造，由當地的「堪薩斯城跳傘公司」（Skydive Kansas City）負責營運。該機型具備短場起降能力，可載重逾1800公斤，在跳傘界、空中測量以及醫療後送領域相當受到歡迎。
美國降落傘協會（US Parachute Association）統計，過去十年間共發生8起與跳傘相關的致命空難，導致25人死亡。而本次事故是自2019年夏威夷11死空難以來，全美境內最慘重的跳傘飛機事故。