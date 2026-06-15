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發票中獎通知真假一次看！詐騙集團要你這些資料

▲正版財政部通知的雲端發票中獎通知，官方只會通知您有中獎，不會要求您操作ATM或是輸入任何個資。（圖／記者潘毅翻攝）

▲昨（14）日，筆者的個人電子信箱又收到一封署名為「歸戶中心」的電子郵件，但內容相當簡陋，發信網址也相當可疑，是從其他國家寄來的。（圖／記者潘毅翻攝）

▲詐騙網站要騙取民眾的電話號碼與信用卡資料，用於下波電話詐騙及直接盜刷。圖為詐騙集團製作的假網站。（圖／記者潘毅翻攝）

要您輸入信用卡、個資，有這跡象就是詐騙。

「領發票獎金不需要您的信用卡號」

▲財政部提醒，平台不會以E-mail請民眾輸入信用卡資訊。請提高警覺，不明連結不點擊、個資不輸入。（圖／財政部）

發票詐騙又來了！近年來假冒電子發票平台的詐騙越來越常見，許多民眾電子信箱也都會收到各種信件，通知發票中獎訊息。而《NOWNEWS》記者近期連續收到兩封與電子發票中獎相關信件，結果其中一封竟是詐騙集團寄來的，同時也找出詐騙核心關鍵，只要謹記的原則，就能免於詐騙魔手！上週五（12日），《NOWNEWS》記者本人收到了正版財政部通知的雲端發票中獎通知，官方只會通知您有中獎，不會要求您操作ATM或是輸入任何個資，過去有歸戶完成，您就只需要等到獎金匯入帳戶即可。不過到了昨（14）日，筆者的個人電子信箱又收到一封署名為的電子郵件，內容相當簡陋且語意不通：「優惠調整歸戶中心 [Kp-00361]台灣財政部：歸屬款發票壹仟元 ，請6月14日之前處理」，隨後附上了一個可疑連結。這封信件光從內容以及寄件者的信箱就能看出明顯是詐騙，但若是使用手機的長輩，很可能依舊會上當受騙，《NOWNEWS》記者也進行實測，點入該網站一探究竟。進入之後，網站就是幾可亂真的「財政部電子發票整合服務平台」，但網址並沒有gov.tw等字尾，而且許多欄位也都不能點選，只要求您輸入手機號碼與認證碼。詐騙網站其實做得很簡陋，記者隨意亂輸入不可能存在的手機號碼以及自己隨意想的認證碼，網頁就會立刻跳轉到「更新載具綁定」頁面，詐騙網站聲稱「信用卡歸戶異常，為確保您的中獎電子發票與匯款作業，請確認您的載具資料」，要求輸入信用卡號與持卡人姓名等資料。實測到這就能明顯看出，詐騙網站要騙的就是民眾的電話號碼與信用卡資料，，雖然很簡陋，但還是很可能讓不熟悉網路操作的民眾上當。想要預防發票詐騙的原則也相當簡單，就是謹記，過去財政部持續提醒，財政部電子發票整合服務平台電子信箱及官網網址結尾為政府專用。平台不會以E-mail請民眾輸入信用卡資訊，小心假冒財政部電子發票整合服務平台寄送有關載具歸戶異常的詐騙信，企圖誘騙民眾點擊信中連結進入假網站，不明連結不點擊、個資不輸入。