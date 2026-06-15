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端午連假將至，台南市環保局為體恤清潔隊員辛勞，6月19日周五端午節當天全市垃圾停止清運（含日間輔助點停收），為維持市容整潔，6月20日(六)全市各區正常清運，請市民朋友留意收運時間與地點，提前做好垃圾分類及整理。市長黃偉哲除對隊員們的辛勤付出表達誠摯感謝，也祝福隊員們端午佳節愉快。環保局呼籲垃圾停收期間，請勿隨意棄置垃圾，垃圾務必妥善包紮、避免暴露，共同維護市容整潔。另外，國內已出現今年登革熱首例本土病例，請市民朋友務必配合環境整頓，巡、倒、清、刷防堵疫情，齊心守護健康家園。黃偉哲表示，清潔隊員除平時肩負環境清潔與垃圾清運工作，於各項大型活動期間亦投入環境整理，對隊員們的辛勤付出表達誠摯感謝，也祝福隊員們端午佳節愉快。環保局長許仁澤提醒，市民朋友若對收運時間有任何疑問，可利用「臺南環保通」APP查詢即時動態，以免錯過收運時段。