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民進黨新北市長參選人蘇巧慧從2020年開始，透過「水獺媽媽巧巧話」Podcast節目向孩子說故事，6年多來說了超過350集故事，如今計劃在這暑假打造「水獺媽媽樂園」，本月27日將在板橋第一運動場盛大登場，現場將有舞台演出、遊戲攤區，包括像是電動機車小騎士、探險穿繩、虛擬賽跑與美味餐車等等，開放大小朋友免費入場，蘇巧慧邀請大家一起來同樂，「讓暑假第一週就充滿笑聲與回憶」。蘇巧慧宣布，6月27日，第一場水獺媽媽樂園將在板橋第一運動場盛大登場，很多孩子和家長認識她，是從水獺媽媽巧巧話開始，從2020年開始用Podcast說故事給孩子聽，6年來也已經說了超過350集故事，陪伴大小朋友們度過無數的親子時光。蘇巧慧說，這個暑假，自己不只會一如往常到處去說故事，還要聚集許多人對這個城市的夢想，打造一座「水獺媽媽樂園」，這座為「小水獺們」打造的水獺媽媽樂園，現場不但有精彩的舞台演出與滿滿的親子互動，還有豐富的遊戲攤區，像是電動機車小騎士、探險穿繩、虛擬賽跑、美味餐車等等，讓暑假第一週就充滿笑聲與回憶，邀請大小朋友們一起來同樂。蘇巧慧補充，水獺媽媽樂園第一場將在板橋第一運動場登場，時間為本月27日上午9時至下午4時， 開放大小朋友免費入場。