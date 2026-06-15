2026年世界盃足球賽持續進行，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也陪伴球迷一同關注賽事發展。神蛙「蛙貴」前4集預測戰績為2勝2敗，雖然日前未能命中日本與荷蘭之戰的賽果，但憑藉前兩戰接連命中的表現，目前仍維持5成勝率。來到第5集，蛙貴將目光鎖定H組焦點戰，由衛冕歐洲冠軍西班牙迎戰首次闖進世界盃會內賽的維德角，本場比賽神蛙「蛙貴」做出的選擇是和局，究竟會止敗，還是會變成冥燈？讓我們繼續看下去。
歐洲冠軍登場 蛙貴看好爆出冷門？
西班牙將於台灣時間16日凌晨12點出戰維德角，本場比賽台灣運彩編號1037，根據台灣運彩盤口資訊，不讓分盤賠率尚未開出。讓分盤部分，西班牙讓2球賠率1.35，和局（西班牙剛好贏2球）4.30，維德角受讓2球3.60；西班牙讓3球賠率1.90，和局（西班牙剛好贏3球）4.20，維德角受讓3球2.05。總進球數方面，3.5球盤開出大球1.50、小球1.96。至於兩隊是否皆能取得進球部分，「是」賠率1.95，「否」賠率1.45。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對西班牙與維德角之戰展開預測。經過一段時間觀察後，蛙貴並未停留在象徵主勝或客勝的區域，而是選擇進入代表「和局」的金蛙球門區，預測雙方將在正規90分鐘內握手言和。
由於西班牙是本屆世界盃奪冠熱門之一，加上維德角是隊史首次站上世界盃舞台，因此蛙貴的選擇也讓不少球迷感到意外。究竟是神蛙看見了冷門劇本，還是單純的一次大膽預測，都將等待比賽結果揭曉。
神蛙第六感再受考驗 能否重返勝軌？
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
西班牙與維德角之戰被視為H組首輪最受關注的比賽之一，外界普遍看好西班牙順利取勝，但蛙貴卻選擇看好雙方握手言和。究竟神蛙能否成功命中本場賽果，重新找回勝利節奏，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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西班牙將於台灣時間16日凌晨12點出戰維德角，本場比賽台灣運彩編號1037，根據台灣運彩盤口資訊，不讓分盤賠率尚未開出。讓分盤部分，西班牙讓2球賠率1.35，和局（西班牙剛好贏2球）4.30，維德角受讓2球3.60；西班牙讓3球賠率1.90，和局（西班牙剛好贏3球）4.20，維德角受讓3球2.05。總進球數方面，3.5球盤開出大球1.50、小球1.96。至於兩隊是否皆能取得進球部分，「是」賠率1.95，「否」賠率1.45。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對西班牙與維德角之戰展開預測。經過一段時間觀察後，蛙貴並未停留在象徵主勝或客勝的區域，而是選擇進入代表「和局」的金蛙球門區，預測雙方將在正規90分鐘內握手言和。
由於西班牙是本屆世界盃奪冠熱門之一，加上維德角是隊史首次站上世界盃舞台，因此蛙貴的選擇也讓不少球迷感到意外。究竟是神蛙看見了冷門劇本，還是單純的一次大膽預測，都將等待比賽結果揭曉。
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
西班牙與維德角之戰被視為H組首輪最受關注的比賽之一，外界普遍看好西班牙順利取勝，但蛙貴卻選擇看好雙方握手言和。究竟神蛙能否成功命中本場賽果，重新找回勝利節奏，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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