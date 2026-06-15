我是廣告 請繼續往下閱讀

▲好市多618檔期擴大為連續14天的「線上感恩祭」活動，自6月15日至6月28日推出數百款優惠商品。（圖／好市多提供）

▲全聯即日起至6月18日全電商還有單筆消費滿1500元折100元、滿8000元折500元。（圖／全聯提供）

618購物節來了，好市多今（15）日起檔期開跑，數百款優惠商品下殺，首兩日消費滿額限折618元，黑鑽會員今日就可參與滿額折、普通會員明日可參與；全聯全電商6月18日當天六時段狂撒1折優惠券，且免門檻就能使用，每張最高折300元；家樂福線上購物限量開搶18元免運券，還有不限金額下單即贈300元購物金。好市多618檔期開跑，自6月15日至6月28日推出數百款優惠商品下殺，。參加方法為，黑鑽會員在6月15日率先享有黑鑽會員專屬滿額折扣；普通會員6月16日可參與滿額折扣。黑鑽會員等同享有兩次折扣機會，可優先搶購熱門商品。並且因應夏季大型體育賽事熱潮，觀賽相關商品成為本次檔期焦點，要搶全聯全電商6月18日當天，，分別為13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00，無門檻消費享1折優惠，最高折300元（領券後需在6/18當天使用完畢）。即日起至6月18日全電商還有單筆消費滿1500元折100元、滿8000元折500元，使用PX Pay或全支付折後消費滿1,500元加碼送1000福利點（當日／單卡回饋上限10000福利點）。活動期間每天早上10點，限量搶9折券，單筆消費滿1200元享9折優惠，最高折200元（領券後需在領取當天使用完畢），同期間晚上下單再加碼，每天20:00~21:59單筆消費滿1000元享88折優惠，最高折400元，每會員每天每時段限使用11次。家樂福線上購物618年中慶即日起至6月18日開跑，共有5大優惠亮點，包括進站先領券最高享350元購物金，不限金額下單贈300元購物金；單筆消費滿618元抽100元電子禮券（限50名）；消費滿1000元結帳時以不限金額OPENPOINT折抵，多送100元線上折價券；6月18日上午11點更限量搶18元免運券。「家樂福家速配」618購物節也優惠，即日起至6月18日，下單即贈88元折價券；6月18日上午11點起搶消費滿618元享8折券。「線上商城」則於6月18日當天滿2200元贈OPENPOINT 100點、滿3800元加碼再贈200點的超高利回饋。