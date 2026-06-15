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紐約尼克昨日擊敗聖安東尼奧馬刺，成功捧起自1973年以來、睽違半個世紀的總冠軍金盃，全球最死忠尼克鐵粉、好萊塢名導史派克·李（Spike Lee）從1985年購入首次季票以來，已經超過40年持有該位置，總計花費破1000萬美元，如今終於圓夢。外媒《hitc.com》也拋出有趣議題，NBA是否該考慮為史派克·李分到一枚總冠軍戒指，連球評史密斯（Stephen A. Smith）也公開喊話力挺，「快給他一枚冠軍戒！」1985年傳奇中鋒尤英（Patrick Ewing）以救世主之姿降臨大蘋果，已經是好萊塢導演的史派克·李，就刷下他的第一張尼克季票，此後長達40年時間，史派克·李只要有時間，就會身穿全套尼克服裝、坐在麥迪遜花園廣場場邊觀戰，還與柯比（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）等人嘴砲，成為尼克、甚至NBA最有名的球迷之一。根據《hitc.com》統計，儘管尼克季票為浮動價格，但粗估每年場邊席需要花費30萬美元，史派克·李40年間從未停過，累計總投資突破1,000萬美元，外媒還開玩笑地說，「這還不包含他在場邊瘋狂叫囂所消耗的喉糖費用。」如今尼克睽違53年捧盃、這位支持尼克超過40年的瘋狂球迷，終於跟球隊一起嘗到總冠軍滋味，《hitc.com》就發文向尼克球團喊話，儘管冠軍戒過去是球員、教練、高層和幕後工作人員的專屬榮耀，但有鑑於史派克·李的名氣與死忠程度，是否也該也為他製作一枚總冠軍戒，彰顯他這些年來的付出。「他早就和尼克的文化、甚至球場橘藍色的地板融為一體了，他就代表紐約籃球的靈魂。」文章發布後，也讓「頒發冠軍戒指給史派克·李」的呼聲越來越高，美國體育球評史密斯也溫情公開力挺：「我雙手雙腳贊成把戒指頒給史派克·李！在整個紐約，沒有任何一個尼克球迷比他更配得上這份榮耀。這是他應得的。」有趣的是，儘管史派克·李花費破千萬美元購買季票，他也負擔得起，但他過去就曾多次公開表示尼克主場門票實在太貴，今年總冠軍賽期間受訪時，甚至形容，「飛去聖安東尼奧看球的機票錢，加上門票，都還比在這裡看場球便宜，這就是為什麼這麼多人都飛到客場看球。」目前尚無法得知尼克老闆會不會做出破例舉動，但可以確定的是，史派克·李這筆投注40年的精神、以及所花費的金錢，在昨日奪冠當下，一切都有了最好的回報。