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台腐界再添強檔！《奇蹟》、《看見愛》團隊全新作品《心機》正式解禁，由安俊朋、林嘉威繼《HIStory4 - 近距離愛上你》相隔5年再次搭檔演CP，上演前世今生交錯的叔姪卻雙雙慘死的虐戀。安俊朋、林嘉威15日在開鏡儀式同框，霸氣預告：「《心機》會讓大家看到不一樣的我們，絕對比之前更火熱！」《心機》改編自「BL劇女王」林珮瑜同名小說，為《奇蹟》系列作品續作，由大鴻藝術股份有限公司、PLAY, inc.、Rakuten Group, Inc.、華人創作股份有限公司出品，全力創作影視製作有限公司、木星行動工作室共同製作，並找來金鐘導演楊孟嘉執導。故事講述豪門繼承人范姜睿臣（安俊朋 飾演）生長在權力棋局下，讓他工於心計，才能自保，唯一失算自己對七叔范維夏（林嘉威 飾演）的執著情愫。維夏一路躲避抗拒，造成兩人虐戀，直到睿臣為救他而死，維夏自此為復仇而活，卻遭人暗殺。悔恨讓命運倒帶，維夏帶著前世記憶重回少年時代，誓言償還欠他的情與命，但在蝴蝶效應下，這一世的睿臣更加冷酷難測。豈料一次意外後，睿臣也擁有了上一世的記憶，2人帶著過去的愛與傷重新相遇。劇組15日舉行開鏡儀式，主創團隊率領演員安俊朋、林嘉威、張家勗、擎楷、金雲、趙逸嵐、楊小黎、簡劭峰、王瑋鍾為拍攝祈福。安俊朋、林嘉威在《HIStory4 - 近距離愛上你》後二度搭演出情侶，安俊朋飾演豪門繼承人范姜睿臣，林嘉威飾演范姜睿臣的七叔范維夏，是一名醫師，他興奮表示：「這次劇本與角色都極富挑戰性，令我很感興趣，和俊朋再次搭檔演出也是我想要挑戰《心機》的主因。」安俊朋、林嘉威私下經常見面約吃飯、上健身房，相隔5年再演CP，安俊朋笑說：「我們真的已經太熟了，雖然對彼此非常信任，但互動起來很像老夫老妻。」林嘉威補充：「真的！所以這次我們都在尋找新鮮感，還有那種激情的感覺，希望以全新的狀態，帶給觀眾全新的CP。」