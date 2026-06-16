存多少錢、月薪多少才能買房？有民眾在Dcard發文表示，看到其他人月薪6萬、存了200萬元去看房，仔細一算發現居然不夠！讓她忍不住感嘆，「第一筆到底要存多少才能買」。對此，房市專家曾敬德表示，房價要看地點、屋齡等，沒有細節很難推算需要的頭期款，但建議可用2.5％利率推算每個月房貸，看是否能負擔。
台灣沒千萬買不起房？她問：非北部區域要存多少
原PO在Dcard發文表示，看到其他人月薪6萬元，存到200萬元，結果看了一間房子，坪數是30坪、格局2房，開價1200萬元，經過計算，頭期款需要240萬元，30年期的房貸每個月要還3.5萬元，每個月的6萬元還完房貸，就只剩2.5萬元。
剩下的2.5萬元，不僅要付水電費，還要支付管理費、房屋稅、地價稅等，就算買得起房子，自己也可能活不起。原PO表示，看到有人連月薪10萬元都不買房了，「難道台灣真的已經到，沒有千萬存款不要想的地步嗎」，她也想問問，桃園、宜蘭等非北部區域，約25坪以下的房子，頭期款到底要存多少才夠。
買房隱形費用多 專家教估算法
有人點出對方買不起的關鍵，「因為他看超出能力的房子，月薪6萬，年薪可能80萬左右，他應該買800萬以內的房子，貸640萬，30年，每個月還2.5萬」，許多人也表示，「不一定要從新建案買起，可以先買小窩或中古屋自己住，再來看是否要再換屋，不要給自己太大壓力，生活品質也要先顧好」、「還要加房仲服務費，家電裝潢費用，起碼300起跳」、「200萬頭期，真的太少了」。
對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，因為原PO想要購買的地區桃園、宜蘭範圍相當大，在沒有具體地段的情況下，比較難判斷房屋總價，不過曾敬德指出，購屋族在計算房屋是否能負擔時，可先扣除掌握的自備款後，再嘗試以「2.5%的房貸利率」、還款年限來試算，推算每個月實際要負擔的金額，評估是否符合自身能力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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原PO在Dcard發文表示，看到其他人月薪6萬元，存到200萬元，結果看了一間房子，坪數是30坪、格局2房，開價1200萬元，經過計算，頭期款需要240萬元，30年期的房貸每個月要還3.5萬元，每個月的6萬元還完房貸，就只剩2.5萬元。
剩下的2.5萬元，不僅要付水電費，還要支付管理費、房屋稅、地價稅等，就算買得起房子，自己也可能活不起。原PO表示，看到有人連月薪10萬元都不買房了，「難道台灣真的已經到，沒有千萬存款不要想的地步嗎」，她也想問問，桃園、宜蘭等非北部區域，約25坪以下的房子，頭期款到底要存多少才夠。
有人點出對方買不起的關鍵，「因為他看超出能力的房子，月薪6萬，年薪可能80萬左右，他應該買800萬以內的房子，貸640萬，30年，每個月還2.5萬」，許多人也表示，「不一定要從新建案買起，可以先買小窩或中古屋自己住，再來看是否要再換屋，不要給自己太大壓力，生活品質也要先顧好」、「還要加房仲服務費，家電裝潢費用，起碼300起跳」、「200萬頭期，真的太少了」。
對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，因為原PO想要購買的地區桃園、宜蘭範圍相當大，在沒有具體地段的情況下，比較難判斷房屋總價，不過曾敬德指出，購屋族在計算房屋是否能負擔時，可先扣除掌握的自備款後，再嘗試以「2.5%的房貸利率」、還款年限來試算，推算每個月實際要負擔的金額，評估是否符合自身能力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。