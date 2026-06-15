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▲未來一周天氣，周三前各地降雨仍較多，周四至端午連假，高溫悶熱天氣回歸，降雨明顯趨緩。（圖／中央氣象署）

午後對流發展影響，中央氣象署發布「大雨特報」，提醒台中以南、南投、澎湖、花蓮山區今（15）日有局部大雨發生的機率，適逢下班時間，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。15日下午至15日晚上臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、澎湖縣、馬祖地區氣象署說明，明（16）日鋒面逐漸遠離，但西南風持續影響，迎風面中南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，北部有局部短暫陣雨或雷雨，東半部為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。周三（6月17日）中南部降雨稍微趨緩，但仍有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲到晴，但要防範午後局部大雨。周四開始至端午連假（6月17日至6月21日），台灣天氣重「回夏天、午後雷雨」的型態，各地恢復為多雲到晴，南部沿海清晨有零星短暫陣雨，中部以北、東北部、各山區午後有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地高溫炎熱，高溫來到32至33度以上，局部地區有機會來到36度。