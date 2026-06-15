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有媒體報導指出美軍派員進駐我方軍情局，對此立法院國防外交委員會立委王定宇今（15）日表示，有關情報合作這個事情涉及機密性，不便多說與評論，只能說台灣是民主陣營非常重要的前線，情報共享與合作可以想像，相信合作機會是有，那至於是否進駐軍情局不得而知。對於美軍進駐我方軍情局，王定宇表示，有關情報合作涉及機密性，所以不便多說也不便評論。只能說台灣是民主陣營非常重要的前線，情報共享與合作，這些合作可以想像，應該也都有。王定宇說，台美每年都會進行「蒙特利會談」（Monterey Talks），以往都是軍方跟美方的將領在進行對話。那幾年前開始邀請軍情局，當時印象軍情局長是中將楊靜瑟，在一個年份中參與了3次，分別跟美國的三大情報工作團體，不管是CIA或國家情報局與國防部轄下的情報單位有進行交流，所以台灣軍情局與美方進行情報工作交流，已經不是新聞。王定宇說，回到外傳美軍進駐軍情局，只能說台灣是重要的國家，台灣面對的威脅也非常重大，而台灣情報工作也有比其他國家強的地方，因此這樣的情報合作與分享，相信合作的機會是有，那至於是有沒有進到軍情局不得而知。