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周二鋒面往北 水氣影響到周三

▲隨著鋒面遠離、降雨趨緩，本周氣溫越來越回升，端午連假甚至有機會飆到36度。（圖／中央氣象署）

周四放晴回溫 端午連假適合出遊

鋒面逐漸遠離，台灣準備迎接溫暖微熱的端午連假，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周二、周三（6月16日至6月17日）西南風影響，各地仍有雨勢，周四（6月18日）全台降雨趨緩，氣溫一路飆升至30度，局部地區35度，端午連假，（6月19日至6月21日）主要只剩午後雷陣雨為主。曾昭誠指出，周二鋒面逐漸朝台灣北方海面移動，西南風影響稍微減弱，不過水氣依舊偏多，清晨至上午，中南部有大雨，整天的降雨情況會比今（15）日趨緩許多。周三西南風水氣會進一步減少，降雨範圍縮小，各山區、大台北、宜蘭則要留意午後熱力作用引起的局部雷陣雨。曾昭誠說明，周四受到太平洋高壓向西延伸的影響，全台天氣恢復多雲到晴，一直到端午連假期間，中南部沿海在清晨偶有零星降雨，午後中部以北、宜蘭、山區有局部短暫陣雨，不過整體而言，端午連假算是適合安排戶外活動。氣溫方面，周二各地白天高溫普遍在30度以下，隨著降雨減少，周三全台高溫將回升至30度，周四之後各地高溫普遍突破31度，天氣轉為悶熱，中南部在沒有下雨的情況下，高溫達33度以上，局部近山區有機會來到35度。