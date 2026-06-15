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受降雨影響，高雄市工務局新工處今(15)日表示，原定明(16)日進行的澄清湖鋼構人行天橋吊裝工程，因連日降雨將順延至23日(星期二)晚上9點至6月24日(星期三)早上6點進行(遇雨順延)，施工期間將全面封閉松藝路，並實施交通管制措施，提醒用路人提前改道。施工期間將於圓山路與松藝路口，以及八德南路與松藝路口設置交通維持人員，全面管制車輛進入松藝路。為分流松藝路段車流，北側仁武區民眾及車輛請改行文前路接環湖路或改行仁勇路接仁慈路，南側鳥松區民眾及車輛改行圓山路接澄清路或改行球場路接大昌路，以確保吊裝作業安全順利進行。考量松藝路為連接三民區、鳥松區及仁武區的重要幹道，平時車流量大，為減少民眾用路不便，工務局新工處特別採取夜間施工方式，以降低對通勤民眾之影響。此外，相關封路資訊亦已協請警察廣播電台加強宣導，提醒用路人提早改道，建議可選擇八德南路、文前路、仁勇路、圓山路或球場路等替代路線，以節省行車時間。