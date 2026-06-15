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▲7-11「FUN粽一夏活動」會員購買指定商品滿222元立折20元或滿1111立折120元；滿1111及1711再送贈品兌換券。（圖／7-11提供）

▲端午連假咖啡優惠，OK超商美式、拿鐵買2送1。（圖／OK超商提供）

618年中購物節後緊接端午連假，各大通路推出限定優惠，7-11門市至6月17日起至6月21日前，消費滿額多折120元，還送衛生紙或牙線棒，結帳金額達1711元，還可以獲得Dinotaeng馬克杯；OK超商雪碧汽水、UCC無糖咖啡買一送一，現煮拿鐵、美式則有買2送1。7-11自6月17日起至21日，購買CITY系列飲品、 冰品、啤酒、泡麵、零食、糖果、健美機能、甜點、冷凍食品、寵物食用品、雪肌粋、adopt香水、指定IP商品，以上類別商品消費每滿222元折扣折20元，或滿1111折扣120元。且會員結帳金額達到1111元送好禮兌換券，可兌換以下贈品3選1，「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙乙串」、「3M細滑牙線棒36+4支(2件)」、「10L卡通保冷袋系列（共5款，款式隨機）」；會員結帳金額滿1711元，可兌換以下贈品2選1，「Dinotaeng胖胖陶瓷馬克杯」、「爭鮮黃金玉米粒（3罐）」。OK超商端午連假期間，6月17日至6月19日期間，OKCAFE祭出「特大杯莊園美式／拿鐵（含極淬系列）同品項買2送1」。6月24日前有精選特選招牌、經典可可、靜岡抹茶拿鐵、焙茶拿鐵及錫蘭紅茶拿鐵等人氣飲品，祭出任選2杯90元優惠。即起至OK超商消費滿100元，即可憑發票至官網登錄抽獎，有機會抽中「日本北海道來回機票抵用券2萬元」及「Dyson Purifier Cool涼風空氣清淨機」。自6月19日至6月21日祭出多項超值回饋，推出多款指定飲品優惠，「OKmart WATER鹼性水720ml」及「UCC無糖咖啡184ml」享同品項買1送1；「午後時光PREMIUM極奢系450ml」黑曜咖啡拿鐵及紅蘊琥珀奶茶則享任選第二件5折優惠。即起至6月21日期間，還有「雪碧汽水原味600ml」祭出買一送一優惠，整箱（24瓶）特價420元，平均每瓶18元有找。