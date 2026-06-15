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未生效就壓低收購價 公平會派員到雲林調查

聯合行為最重罰5000萬 公平會要求嚴守紅線

台灣與美國2月簽定台美對等貿易協定（ART），其中針對美國花生進口降至0關稅。然而，ART尚未上路就傳出有盤商壓低收購價格到每台斤35元左右。對此，公平會今（15）日表示，即刻派員前往中部花生產地查察，防堵業者從事聯合行為，依法最重可罰5000萬元罰鍰。據現有關稅規定，花生是關稅配額制度（TRQ）作物，關稅配額5,235公噸由進口業者競標，須付到岸價格、25%關稅及權利金；配額外關稅每公斤64元，且當進口數量達特別防衛措施（SSG）1萬337公噸，還要加徵1／3關稅。而在ART中，美國進口花生價格則降為0關稅，農業部預估可能衝擊國內2至3成花生農，農業部將以300億元「農安基金」，輔導農民栽培優質品種。然而，ART法源因為遭美國高等法院駁回，因此迄今為止尚未上路，理應來說不該出現影響。但卻傳出有些中盤商運用預期心理及訊息差，將春作花生開盤價壓至每台斤35元左右。農業部也警告，市場上亦無美國零關稅花生進口情形，籲請各界勿以尚未實施的政策，作為壓低國產落花生交易價格的依據；農業部長陳駿季10日強調，將和公平會等展開跨部會聯合稽查是否有惡意打壓收購價等情況。公平會表示，目前正值一期花生採收期，已陸續派員前往雲林虎尾、北港、元長等花生產地訪查花生收購業者的市況，包括脫殼加工廠、生產合作社及農會等，瞭解業者庫存狀況、市場需求及產地收購情形。公平會於訪查時亦向業者再三強調，個別業者應依市場機制綜合考量經營成本、市場供需、產品品質等因素後自行決定價格，不可以有聯合壓價收購行為，後續亦將隨時掌握市場動態。若出現聯合行為，依《公平交易法》第40條規定，公平交易委員會對於違反本法有關聯合行為之規定之事業，得限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處10萬元以上5000萬元以下罰鍰。此外，針對端午節前需求較高的重要民生物資，公平會亦擇定六都主要傳統市場、雜糧行及量販超市進行市況訪查，並預先發函提醒相關事業團體轉知所屬會員，促請其注意公平交易法相關規定，尤其不得彼此協議、透過公會決議或其他方式，共同調整商品或服務之價格，以免觸及法律紅線。