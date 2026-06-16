端午節將於6月19日登場，在傳統民俗中，農曆五月被視為「毒月」、「惡月」，而五月初五更有「五毒日」之稱。命理專家小孟老師表示，部分生肖在端午前後恐面臨破財、車關或情緒失控等問題，務必要提高警覺。若想提升平安運勢，可於農曆五月期間隨身攜帶紅包袋，是簡單的避邪擋煞方法。
農曆五月是惡月！端午節「五毒日」由來曝
小孟老師指出，古人認為農曆五月氣候炎熱潮濕，各種病菌與蚊蟲容易滋生，因此被稱為「惡月」或「毒月」。其中五月初五端午節，更被視為毒氣最旺盛的一天，因此有「五毒日」的說法。
所謂五毒，指的是蛇、蠍子、蜈蚣、壁虎與蟾蜍。古人相信這些毒物會在端午前後頻繁活動，因此衍生出許多驅邪避煞習俗，希望藉此祈求平安健康。除了大家熟悉的划龍舟、吃粽子外，民間也流傳懸掛艾草、使用硃砂、飲用雄黃酒等做法，象徵驅毒避邪、遠離災厄。
端午前後運勢要注意！3生肖被點名提高警覺
Top 3：生肖虎
小孟老師提醒，屬虎者近期要格外注意財務與隨身物品安全，端午前後容易出現遺失財物或破財情況。前往人潮眾多的場所時要提高警覺，手機、皮夾及重要物品務必妥善保管，避免遭扒手盯上或因一時疏忽而遺失物品，進一步影響心情與整體運勢。
Top 2：生肖豬
小孟老師建議，屬豬者在端午期間需留意健康及情緒管理問題。近期應盡量避免前往山區或蚊蟲較多的戶外環境，以免遭受蚊蟲叮咬或引發身體不適。
此外，春夏交替之際火氣較旺，容易讓人心浮氣躁，若生肖豬因衝動而發脾氣，不僅可能影響人際關係，也容易招來口舌是非與衝突。
Top 1：生肖蛇
小孟老師表示，被列為最需要提高警覺的生肖就是屬蛇者。端午節原本就具有「驅蛇避害」的象徵意涵，因此生肖蛇在這段時間較容易受到氣場波動影響。除了要注意交通安全外，也要慎防違規罰單及車關問題。
小孟老師建議屬蛇民眾近期避免安排長途旅行，盡量少前往森林、山林等地區，同時對陌生人的搭訕保持警覺，避免因一時大意而惹上不必要的麻煩。
3生肖避煞注意！五毒日簡單化解法曝光
除了提醒注意事項外，小孟老師也分享簡單的民俗避煞方式。他建議屬虎、屬豬及屬蛇者，可在整個農曆五月期間隨身攜帶一個紅包袋，作為避邪擋煞之用，等到農曆五月結束後再將其丟棄，象徵把不好的氣場一併帶走。
此外，若想依循傳統習俗，也可透過懸掛艾草、使用午時水等方式，祈求端午期間平安順遂，讓自己與家人都能安然度過這個被古人視為「五毒日」的重要節氣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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小孟老師指出，古人認為農曆五月氣候炎熱潮濕，各種病菌與蚊蟲容易滋生，因此被稱為「惡月」或「毒月」。其中五月初五端午節，更被視為毒氣最旺盛的一天，因此有「五毒日」的說法。
所謂五毒，指的是蛇、蠍子、蜈蚣、壁虎與蟾蜍。古人相信這些毒物會在端午前後頻繁活動，因此衍生出許多驅邪避煞習俗，希望藉此祈求平安健康。除了大家熟悉的划龍舟、吃粽子外，民間也流傳懸掛艾草、使用硃砂、飲用雄黃酒等做法，象徵驅毒避邪、遠離災厄。
Top 3：生肖虎
小孟老師提醒，屬虎者近期要格外注意財務與隨身物品安全，端午前後容易出現遺失財物或破財情況。前往人潮眾多的場所時要提高警覺，手機、皮夾及重要物品務必妥善保管，避免遭扒手盯上或因一時疏忽而遺失物品，進一步影響心情與整體運勢。
Top 2：生肖豬
小孟老師建議，屬豬者在端午期間需留意健康及情緒管理問題。近期應盡量避免前往山區或蚊蟲較多的戶外環境，以免遭受蚊蟲叮咬或引發身體不適。
此外，春夏交替之際火氣較旺，容易讓人心浮氣躁，若生肖豬因衝動而發脾氣，不僅可能影響人際關係，也容易招來口舌是非與衝突。
小孟老師表示，被列為最需要提高警覺的生肖就是屬蛇者。端午節原本就具有「驅蛇避害」的象徵意涵，因此生肖蛇在這段時間較容易受到氣場波動影響。除了要注意交通安全外，也要慎防違規罰單及車關問題。
小孟老師建議屬蛇民眾近期避免安排長途旅行，盡量少前往森林、山林等地區，同時對陌生人的搭訕保持警覺，避免因一時大意而惹上不必要的麻煩。
3生肖避煞注意！五毒日簡單化解法曝光
除了提醒注意事項外，小孟老師也分享簡單的民俗避煞方式。他建議屬虎、屬豬及屬蛇者，可在整個農曆五月期間隨身攜帶一個紅包袋，作為避邪擋煞之用，等到農曆五月結束後再將其丟棄，象徵把不好的氣場一併帶走。
此外，若想依循傳統習俗，也可透過懸掛艾草、使用午時水等方式，祈求端午期間平安順遂，讓自己與家人都能安然度過這個被古人視為「五毒日」的重要節氣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。