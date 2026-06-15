記憶體大廠美光股價近月來大幅飆升，華爾街分析師也紛紛上調目標價。華爾街分析師將美光未來12個月目標價由550美元大幅調升至1250美元，增幅高達127%，反映市場對人工智慧（AI）帶動記憶體需求的高度樂觀預期。
根據財經媒體《FinBold》報導，華爾街投資機構沃爾夫研究公司（Wolfe Research）分析師卡索（Chris Caso）11日將美光未來12個月目標價由550美元大幅調升至1250美元，增幅高達127%，並重申「買進」（Buy）評級。
卡索指出，此次調升目標價主要基於對2026年底至2027年間記憶體價格漲勢的更高預測，同時看好美光未來一年營收可望達到2265億美元，每股盈餘（EPS）則有機會攀升至135美元。
美光近年受惠於AI資料中心建設熱潮，DRAM與NAND快閃記憶體需求持續攀升。數據顯示，截至2026年2月28日止的12個月期間，美光每股盈餘達21.18美元，較前一年同期暴增405.49%，顯示AI基礎建設投資正大幅推升公司獲利能力。
除了基本面轉強外，美光股價自今年3月底以來快速上漲，也促使分析師重新調整評價模型。卡索原先給予的550美元目標價，若以目前股價計算反而意味著約40%的下跌空間；調整後的1250美元目標價，則代表未來一年仍有約36.37%的上漲潛力。
華爾街集體共識：美光獲「強力買進」綜合評等
整體而言，華爾街對美光後市普遍維持樂觀態度。雖然市場平均目標價約為975美元，僅較現價高出約6%，但分析人士認為，這主要是因為股價短期漲幅過大，部分較早期的預測尚未完全反映最新市場狀況。
事實上，目前市場對美光的整體評級仍維持在「強力買進」（Strong Buy）水準，多數機構持續看好其成長前景。自6月以來，已有多家券商大幅上修目標價，其中至少有五家機構在修正報告中將美光的目標價直接翻倍。
有分析指出，隨著全球科技巨頭持續擴建AI資料中心，記憶體供應吃緊情況短期內恐難以緩解，這也是華爾街持續看多美光的重要原因。不過，也有部分投資人擔憂，AI概念股近期漲勢過快，未來若產業投資成長趨緩或市場情緒轉向，相關個股仍可能面臨較大波動風險。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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卡索指出，此次調升目標價主要基於對2026年底至2027年間記憶體價格漲勢的更高預測，同時看好美光未來一年營收可望達到2265億美元，每股盈餘（EPS）則有機會攀升至135美元。
美光近年受惠於AI資料中心建設熱潮，DRAM與NAND快閃記憶體需求持續攀升。數據顯示，截至2026年2月28日止的12個月期間，美光每股盈餘達21.18美元，較前一年同期暴增405.49%，顯示AI基礎建設投資正大幅推升公司獲利能力。
除了基本面轉強外，美光股價自今年3月底以來快速上漲，也促使分析師重新調整評價模型。卡索原先給予的550美元目標價，若以目前股價計算反而意味著約40%的下跌空間；調整後的1250美元目標價，則代表未來一年仍有約36.37%的上漲潛力。
華爾街集體共識：美光獲「強力買進」綜合評等
整體而言，華爾街對美光後市普遍維持樂觀態度。雖然市場平均目標價約為975美元，僅較現價高出約6%，但分析人士認為，這主要是因為股價短期漲幅過大，部分較早期的預測尚未完全反映最新市場狀況。
事實上，目前市場對美光的整體評級仍維持在「強力買進」（Strong Buy）水準，多數機構持續看好其成長前景。自6月以來，已有多家券商大幅上修目標價，其中至少有五家機構在修正報告中將美光的目標價直接翻倍。
有分析指出，隨著全球科技巨頭持續擴建AI資料中心，記憶體供應吃緊情況短期內恐難以緩解，這也是華爾街持續看多美光的重要原因。不過，也有部分投資人擔憂，AI概念股近期漲勢過快，未來若產業投資成長趨緩或市場情緒轉向，相關個股仍可能面臨較大波動風險。
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