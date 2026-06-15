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周玉蔻揭蔣萬安危機！點名殷瑋、沈伯洋、李四川

蔣萬安築總統夢 周玉蔻：候選人資格都是問號

2026年底地方大選腳步逼近，台北市長蔣萬安尋求連任呼聲高，民進黨則派出立委沈伯洋迎戰，而這場關鍵戰役也將牽動2028總統大選，外界關注蔣萬安是否在為自己的大位鋪路，不過資深媒體人周玉蔻認為，現在說這些都還太早，因為真正的問題是眼前的2026，危機正從3個方向同時逼近。周玉蔻表示，第一個危機就是台北市研考會主委殷瑋，其不僅沒有政治聲望，也無地方派系基礎，卻在蔣萬安決策圈裡擁有極大影響力，「這不是優勢，而是風險」！真正的軍師會避免犯錯，而不是陪領導人一起犯錯，還沾沾自喜，「歷史上很多政治人物最後敗給的不是敵人，而是身邊的人」，殷瑋看起來恐怕無法證明自己是軍師，最後留在歷史上的定位，不是功臣而是「佞臣」。周玉蔻續指，第二個危機是沈伯洋，對手從北士科、交通、都更、城市天際線到青年政策，幾乎天天出題，並透過社群媒體不斷放大議題，但蔣萬安經常不接球，也不給正面回應，形成一種「你打的電話是空號」的印象。她直言，政治人物最怕的不是被罵，而是被認為不在現場；最怕的不是被批評，而是被認為失去為自己論述的能力和主導權。接著，周玉蔻進一步分析，第三個危機則是李四川，新北選情已不像幾個月前那麼樂觀，從近期政治氛圍與民調變化觀察，川伯的勝選機率正在下降，而蘇巧慧則持續往上追趕。如果李四川贏了，國民黨形成雙北執政格局，蔣萬安未來的政治能量自然水漲船高；但若李四川輸了，輸的不只是他自己，蔣萬安也會受傷。「所以，我一直認為，現在談2028太早。」周玉蔻強調，蔣萬安真正的考卷就在2026，殷瑋、沈伯洋、李四川看起來毫不相關，卻都在考驗同一件事：蔣萬安到底有沒有能力成為一個真正的政治領袖。她也警告，這三道題如果答不好，別說總統夢，恐怕連成為總統候選人的資格，都會提前被打上一個大問號。