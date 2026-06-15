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為落實「親師生溝通爭議預防機制」，高市府教育局積極推動校事會議改革，並於12日再次召開研商會議。教育局表示，未來將透過第三方專業調處機制，外聘法律、教育、心理、輔導諮商等專業人員協助親師生溝通，減少不必要進入校事會議的案件，讓校事會議回歸專業審查與依法處理功能。教育局12日所召開的研商會議除邀集教師職業工會、教育產業工會及校長協會代表外也邀集10個家長團體共同討論，以期兼顧教師權益、家長表意權及學生學習權，共同營造安心、友善且互信的校園環境。教育局表示，高雄市刻正積極規劃建立以「溝通先行」為核心理念的「親師生調處機制」，於親師生溝通爭議事件進入校事會議程序之前，學校可依程序向教育局提出調處申請，並邀集公正第三方外部專業人員組成調處小組，視案件需求引入心理、輔導諮商、法律、教育等專業人員，協助親師生釐清爭點、消除誤會，促進理性對話與問題解決。教育局指出，調處機制將強調「尊重意願、程序保密、專業支持、溝通優先」原則，重點是在正式校事會議機制啟動前，提供親師生一個可對話、可協調、可修復關係的平台。調處過程將確保當事人能在安全、信任的環境中充分表達意見及想法；若調處成立，將作成書面紀錄；若調處不成立，仍得視個案情形，依法進入後續校事會議等相關程序。教育局強調，調處機制並非所有案件均可適用，主要適用於具改善與溝通可能之校園師生、親師溝通爭議。後續教育局將持續完善作業指引及執行細節，以「溝通先行」為核心理念，兼顧教師權益、家長表意權及學生學習權，並透過外部多元專業參與，協助親師生理性溝通，共同營造安心、友善且互信的教育環境。