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周杰倫為小女兒Jacinda量身打造的歌曲〈女兒殿下〉 ，MV今（15）日正式曝光，當中的小女主角戴上墨鏡，疑似是Jacinda親自出演，超萌模樣立刻引起網友熱議。對此，記者詢問所屬杰威爾音樂，截至目前為止尚無回應。此外，MV找來好友阿Ken飾演爸爸，他也大讚周杰倫說：「不管他再忙，家裡的小朋友一叫，他就會想辦法用最快的速度回家。」〈女兒殿下〉是一首充滿鬼靈精怪、俏皮瘋癲的Funk風格作品；周杰倫將女兒Jacinda日常生活中喜怒哀樂、情緒無常又無厘頭的可愛，轉化為趣味橫生的歌詞，更將小女兒的童言童語、超萌口白與輕快節奏完美融合。▲周杰倫（如圖）為小女兒Jacinda量身打造歌曲〈女兒殿下〉，將女兒日常生活中的喜怒哀樂，轉化為趣味橫生的歌詞。（圖／杰威爾音樂提供）MV今日終於曝光，周杰倫在新專輯發佈會上已透露阿Ken是他拍這支MV時的人選，並扮演爸爸這個角色。阿Ken在劇中一下穿著精靈裝現身校門口、一下化身冰雪奇緣的Elsa，還要開車載娃兜風，小孩在他臉上亂化妝也甘之如飴，只是小朋友精力無窮，讓阿Ken當場累歪。周杰倫說：「當爸爸的心境，相信很多人都跟我一樣，我如果本色演出，當然也可以，不過阿Ken可以忽男忽女，能在小孩面前風度翩翩又能瘋瘋癲癲，看到阿Ken穿精靈裝，真的覺得他太適合這個角色了。」而阿Ken也透露，這次拍攝讓他體會到和孩子建立關係最好的方式就是「陪伴」，更忍不住大力稱讚周杰倫：「這也是我覺得杰倫令人值得稱讚的地方，不管他再忙，家裡的小朋友一叫，他就會想辦法用最快的速度回家。」值得一提的是，MV中的小女主角戴著墨鏡，模樣與周杰倫有些神似，讓人好奇是否就是「公主殿下」本人？畫面曝光後引起網友討論，對此記者詢問所屬杰威爾音樂，截至目前為止尚無回應。