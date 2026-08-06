父親節可能泡湯了！白海豚颱風持續朝台灣逼近，最新路徑再修正將以西北西方向移動，氣象專家林得恩表示，最快明（7）日下午發布海上颱風警報的機率已超過85%，白海豚預估將掠過台灣北部海面，周六（8日）至下周一（10日）最接近台灣，全台都有降雨機會，迎風面山區須慎防大雨、豪雨，一直到下周三（12日）都需要嚴防豪雨等級雨勢。
白海豚颱風路徑又修正！將掠過北部海面：海警機率破85%
氣象專家林得恩今日在臉書粉專「林老師氣象站」表示，目前西北太平洋至南海海域中，共有3個颱風，其中一個「鯨魚颱風」可能在今天即將掛掉，另一個是昨天生成的「昌鴻颱風」；但兩者對台灣天氣均無影響。最需要留意的還是白海豚颱風。
林得恩指出，根據Google AI（FNV3）最新系集數值預報顯示，未來白海豚颱風路徑將循著環境駛流場導引，修正回向西北西方向前進，直接掠過台灣北部海面，接著進入中國浙江一帶的機會最高。
若白海豚移動速度、移動方向及強度結構不變，預計發布海上颱風警報機率在85%以上，將會針對台灣北部海域及東北部海域進行發布，最快將在周五（7日）下午發布，並預計在下周一（10日）下半天脫離警戒範圍。
父親節一路下到下周三！白海豚風雨最猛時段曝光：豪雨等級
林得恩進一步分析，周六（8日）至下周一（10日）將會是颱風中心最靠近台灣的時刻，強度將由原先的中度颱風，降為輕度颱風；7級暴風圈半徑也從原先的320公里，降為280公里。
針對降雨預測，林得恩指出全台都有降雨機會，周六（8日）及周日（9日）更是搖滾時段。明（7日）起至周日，降雨熱區會以迎風面的中部以北及東北部地區為主，特別在山區，降雨強度在大雨至豪雨等級之間。
自周六（8日）至下周三（12日），當颱風逐漸遠離之際，所引進的西南風，水氣明顯增加，降雨熱區則會以迎風面的高屏山區為主，降雨強度介於大雨至豪雨等級之間，也請加強注意防颱整備。
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氣象專家林得恩今日在臉書粉專「林老師氣象站」表示，目前西北太平洋至南海海域中，共有3個颱風，其中一個「鯨魚颱風」可能在今天即將掛掉，另一個是昨天生成的「昌鴻颱風」；但兩者對台灣天氣均無影響。最需要留意的還是白海豚颱風。
若白海豚移動速度、移動方向及強度結構不變，預計發布海上颱風警報機率在85%以上，將會針對台灣北部海域及東北部海域進行發布，最快將在周五（7日）下午發布，並預計在下周一（10日）下半天脫離警戒範圍。
林得恩進一步分析，周六（8日）至下周一（10日）將會是颱風中心最靠近台灣的時刻，強度將由原先的中度颱風，降為輕度颱風；7級暴風圈半徑也從原先的320公里，降為280公里。
針對降雨預測，林得恩指出全台都有降雨機會，周六（8日）及周日（9日）更是搖滾時段。明（7日）起至周日，降雨熱區會以迎風面的中部以北及東北部地區為主，特別在山區，降雨強度在大雨至豪雨等級之間。
自周六（8日）至下周三（12日），當颱風逐漸遠離之際，所引進的西南風，水氣明顯增加，降雨熱區則會以迎風面的高屏山區為主，降雨強度介於大雨至豪雨等級之間，也請加強注意防颱整備。
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