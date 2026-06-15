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全球首富伊隆·馬斯克（Elon Musk）旗下火箭公司SpaceX掛牌上市僅兩天，市值便一舉突破2兆美元大關，成為美股市場的新一顆耀眼明星。馬斯克本人更趁勝追擊，在社群媒體平台X上高調放話，直指SpaceX最遲2031年營收將突破1兆美元，霸氣宣言再度引爆全球市場熱議。SpaceX於12日正式掛牌上市，甫登場便以驚人氣勢躋身全美第六大上市公司，進一步鞏固馬斯克作為全球首位身家破兆美元富豪的地位。消息一出，市場情緒沸騰，投資人對這家長年以私人企業身份深耕太空產業的公司充滿期待。馬斯克在回覆財經評論員厄里克曼（Jon Erlichman）時更信心滿滿地表示：「倘若2031年營收沒有超過1兆美元，我會感到意外。」短短一句話，盡顯其對SpaceX未來發展的高度自信。然而，亮麗的市值數字背後，SpaceX的財務表現卻並非全然無憂。數據顯示，2025年SpaceX營收雖從前一年的140.2億美元大幅躍升至186.7億美元，成長幅度相當可觀，但獲利面卻出現明顯逆轉——從2024年的獲利7.91億美元，驟然轉為淨虧損49.4億美元，引發部分市場人士關注。與此同時，儘管SpaceX市值已與科技巨頭平起平坐，但實際營收規模與博通（Broadcom）、亞馬遜（Amazon）等估值相當的企業相比，仍存在相當大的差距，顯示其商業變現能力仍有待持續驗證。面對馬斯克的豪言壯語，華爾街分析師的態度則顯得相對謹慎。據《華爾街日報》稍早報導，高盛（Goldman Sachs）預估SpaceX在2030年的營收將超過4700億美元，摩根士丹利（Morgan Stanley）則給出較為保守的預測，估算約落在3300億美元左右。兩大投行預估值之間的巨大落差，也折射出市場對於SpaceX長期成長潛力的高度不確定性。▲SpaceX上市兩天市值破2兆！馬斯克狂言：2031年營收要衝1兆美元！（圖／美聯社／達志影像）分析人士指出，SpaceX旗下星鏈（Starlink）衛星網路服務的全球擴張，將是未來營收能否快速放量的核心關鍵。隨著星鏈用戶數持續攀升、企業級與政府級合約陸續到位，加上SpaceX在火箭發射市場的壟斷性地位不斷強化，外界普遍認為其長線成長動能依然強勁。然而，從虧損數字來看，SpaceX顯然仍處於大規模投資擴張階段，短期內能否有效控制成本、提升獲利能力，將是投資人持續關注的焦點。馬斯克的1兆美元夢想能否成真，市場正拭目以待。