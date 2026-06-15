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中華電信：5G最高送11,700點

▲中華電信網路門市618年中慶開跑，申請指定方案抽Garmin Venu 4。（圖／官方提供）

台灣大哥大：5大影音平台818元

▲台灣大哥大618期間，推出「影音多享組」限時優惠。（圖／官方提供）

遠傳電信：日本漫遊每日129元吃到飽

▲遠傳「加1元多1GB」活動回歸，適用亞洲13國及跨洲129國定量包，日本方案更推出大容量升級版，原12GB定量包加3元可升級為15GB。（圖／官方提供）

618年中慶三大電信商也趁勢端出限時優惠，中華電信主打網路門市申辦指定方案抽Garmin Venu 4、Hami Point最高6萬點；台灣大哥大則推出「影音多享組」，5大影音平台限時月付818元；遠傳鎖定暑假出國潮，推出日本、中港澳、美加日韓越等漫遊優惠，最低每日99元起。中華電信618年中慶搭上國際足球賽事，即日起至6/18，透過中華電信網路門市申請行動、HiNet光世代、MOD等指定方案，就有機會抽Garmin Venu 4智慧運動手錶。新申請或攜碼精采5G任一方案，可獲88GB上網流量券，指定方案最高再送Hami Point 11,700點。4G指定方案則最高可享100GB上網流量券及Hami Point 200點。寬頻用戶申請HiNet光世代指定方案，可抽Hami Point 6,180點，新申辦或升速500M以上指定方案送600點，6/11至6/18申請300M以上速率，再加贈300點，最高可拿900點回饋。影音方面，新申請MOD搭配自選餐全選與影劇館+方案，最高送Hami Point 1,200點；Hami Video電視運動館指定年約方案加碼贈200點。暑假準備出國的用戶也可留意，中華電信國際漫遊日租型最低99元起，申請成功還可抽AirPods Pro 3、PS5 Pro、Nintendo Switch 2等獎項。台灣大哥大618主打追劇族，推出「影音多享組」限時優惠。既有用戶即日起至6/21，月付818元即可選擇「五享組合」，一次訂閱Netflix、Disney+、HBO Max、Prime Video、MyVideo，原價1304元，約63折。如果用戶主要觀看國際串流平台，也可選擇月付699元起的「四享組合」。台灣大哥大表示，「影音多享組」不需要等電信主約到期，就能透過「一門號、一帳單、一站式訂閱」集中管理影音服務，對於同時訂閱多個串流平台的家庭用戶來說，可以減少分開扣款、逐一管理帳單的麻煩。遠傳電信推出多項漫遊優惠，並全面支援eSIM服務，遠傳推出日本定量包7GB 599元，可滿足6至8天中程旅遊上網需求；中港澳計日型每日149元，一個方案可暢遊三地，也能使用LINE、Threads等通訊與社群平台。同步擴大計日型上網吃到飽優惠，韓國漫遊每日99元起，日本漫遊每日129元起，美國、加拿大每日149元起；針對遊學或長天數旅遊族，也推出美加定量包，最低1GB約31元起。此外，遠傳「加1元多1GB」活動回歸，適用亞洲13國及跨洲129國定量包，日本方案更推出大容量升級版，原12GB定量包加3元可升級為15GB。遠傳也推出「易付出國上網卡」，不限遠傳用戶皆可申辦，支援實體SIM卡與eSIM，包含美加30日10GB 588元、30GB 928元，另有日本、南韓、中港澳、新加坡等方案。