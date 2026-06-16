你也曾經因為《驀然回首》哭到一把鼻涕一把眼淚嗎？由《鏈鋸人》、《炎拳》作者藤本樹創作的短篇漫畫《驀然回首》（Look Back），2024年推出動畫電影版後感動無數觀眾，不僅創下亮眼票房成績，更被許多粉絲譽為藤本樹生涯最動人的作品。這部神作將以真人電影形式重返大銀幕，由曾經以《小偷家族》奪下坎城影展金棕櫚獎的名導是枝裕和擔任導演，於9月11日在台灣、日本同步上映。
從藤野到京本 無數創作者都在《驀然回首》看見自己
《驀然回首》於2021年在「少年Jump+」平台以單篇漫畫形式發表，故事圍繞擅長畫四格漫畫的少女藤野，以及長期足不出戶、卻擁有驚人繪畫天賦的京本展開。兩人因漫畫結緣，從互相競爭到攜手創作，共同追逐夢想，也在成長過程中遭遇改變人生的事。作品上線首日即突破200萬閱覽次數，創下「少年Jump+」當時最快紀錄。
不同於《鏈鋸人》的瘋狂與血腥，《驀然回首》以平實卻深刻的方式描寫創作者的孤獨、熱情與遺憾，因此獲得大量漫畫家、插畫家與創作者共鳴，被視為藤本樹最具代表性的短篇作品。2024年推出動畫電影後更進一步掀起熱潮，不少觀眾看完直呼「哭到不能自己」、「後勁強到好幾天走不出來」，更被列入「人生必看動畫電影」清單。
最會拍人的導演 遇上最催淚的漫畫
真人版《驀然回首》最大亮點之一，莫過於由日本名導是枝裕和擔任導演、編劇與剪輯。是枝裕和曾執導《小偷家族》、《海街日記》、《怪物》等經典作品，擅長透過細膩鏡頭描繪人物情感與人生課題，被許多影迷譽為「最會拍人的導演」。
《驀然回首》核心聚焦於兩位少女之間的友情、夢想與失落，是枝裕和透露，自己在閱讀原作後深受感動，希望能保留漫畫原有的情感與餘韻，透過真人電影的方式重新詮釋這段關於創作與人生的故事。
出口夏希、蒔田彩珠主演 9月11日台日同步上映
主演陣容由近年人氣持續攀升的出口夏希飾演藤野，蒔田彩珠飾演京本。兩人曾在Netflix 影集《舞伎家的料理人》中合作，此次再度攜手挑戰《驀然回首》兩位靈魂角色。為了更貼近漫畫創作者的身分，兩位演員在正式開拍前便接受長時間繪畫訓練，學習握筆、作畫與漫畫創作流程，希望真實呈現角色投入創作時的模樣。
隨著首支前導預告與主視覺同步公開，真人版《驀然回首》也逐漸揭開神秘面紗。那個曾讓無數讀者與觀眾紅了眼眶的故事，即將再次登上大銀幕。電影預計於9月11日在台灣、日本同步上映，今年秋天即將迎來一次重新「回首」的機會。
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《驀然回首》於2021年在「少年Jump+」平台以單篇漫畫形式發表，故事圍繞擅長畫四格漫畫的少女藤野，以及長期足不出戶、卻擁有驚人繪畫天賦的京本展開。兩人因漫畫結緣，從互相競爭到攜手創作，共同追逐夢想，也在成長過程中遭遇改變人生的事。作品上線首日即突破200萬閱覽次數，創下「少年Jump+」當時最快紀錄。
不同於《鏈鋸人》的瘋狂與血腥，《驀然回首》以平實卻深刻的方式描寫創作者的孤獨、熱情與遺憾，因此獲得大量漫畫家、插畫家與創作者共鳴，被視為藤本樹最具代表性的短篇作品。2024年推出動畫電影後更進一步掀起熱潮，不少觀眾看完直呼「哭到不能自己」、「後勁強到好幾天走不出來」，更被列入「人生必看動畫電影」清單。
真人版《驀然回首》最大亮點之一，莫過於由日本名導是枝裕和擔任導演、編劇與剪輯。是枝裕和曾執導《小偷家族》、《海街日記》、《怪物》等經典作品，擅長透過細膩鏡頭描繪人物情感與人生課題，被許多影迷譽為「最會拍人的導演」。
《驀然回首》核心聚焦於兩位少女之間的友情、夢想與失落，是枝裕和透露，自己在閱讀原作後深受感動，希望能保留漫畫原有的情感與餘韻，透過真人電影的方式重新詮釋這段關於創作與人生的故事。
主演陣容由近年人氣持續攀升的出口夏希飾演藤野，蒔田彩珠飾演京本。兩人曾在Netflix 影集《舞伎家的料理人》中合作，此次再度攜手挑戰《驀然回首》兩位靈魂角色。為了更貼近漫畫創作者的身分，兩位演員在正式開拍前便接受長時間繪畫訓練，學習握筆、作畫與漫畫創作流程，希望真實呈現角色投入創作時的模樣。
隨著首支前導預告與主視覺同步公開，真人版《驀然回首》也逐漸揭開神秘面紗。那個曾讓無數讀者與觀眾紅了眼眶的故事，即將再次登上大銀幕。電影預計於9月11日在台灣、日本同步上映，今年秋天即將迎來一次重新「回首」的機會。