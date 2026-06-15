受到鋒面及西南風共同影響，台灣各地近日降雨明顯增多。近日強烈豪雨狂炸全台，不少縣市都出現積、淹水情形，讓上班族度過溼答答的一週。許多人也開始關心梅雨季何時才會結束？今（15）日，前氣象局長鄭明典卻突然在臉書曬出一張衛星雲圖，分享在梅雨季時自己最關注的「重要訊號」，更直呼「還好沒發展起來」，而氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也解釋背後原因。
梅雨季最關心的訊號！鄭明典：還好沒發展起來
前中央氣象局長鄭明典透過臉書分享衛星雲圖觀察指出，每逢梅雨季節，他最關注的就是雲圖上那些「接近圓形的大型紫色區塊」，這類系統常常以近乎等間距方式排列出現，且往往伴隨驚人雨勢。
鄭明典表示，這次華南地區已出現兩團明顯的大型對流系統，而台灣附近其實也曾出現類似發展徵兆，幸好最終沒有進一步增強。他坦言，這類對流系統至今仍缺乏可靠的預報依據，只能透過即時監測掌握動態，一旦快速發展，往往會帶來難以預測的強降雨。
未來天氣變化如何？氣象粉專：仍有強降雨
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，目前最猛烈的對流系統主要集中在中國華南沿岸，包括香港、澳門、廣東及廣西一帶，在充沛水氣挹注下，已發展出相當旺盛的雨帶，「幸好目前這道鋒面仍與臺灣保持一點點的距離，最猛烈發展的對流軸帶尚未移至臺灣上空」。
這波鋒面系統一路從台灣北部海面延伸至華南沿岸，在西南風持續輸送暖濕空氣下，華南地區對流發展特別劇烈，形成大片強降雨區。不過台灣並非完全置身事外，中南部地區今天仍受到西南風影響，容易出現短延時強降雨，局部地區雨勢仍不可輕忽。
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前中央氣象局長鄭明典透過臉書分享衛星雲圖觀察指出，每逢梅雨季節，他最關注的就是雲圖上那些「接近圓形的大型紫色區塊」，這類系統常常以近乎等間距方式排列出現，且往往伴隨驚人雨勢。
鄭明典表示，這次華南地區已出現兩團明顯的大型對流系統，而台灣附近其實也曾出現類似發展徵兆，幸好最終沒有進一步增強。他坦言，這類對流系統至今仍缺乏可靠的預報依據，只能透過即時監測掌握動態，一旦快速發展，往往會帶來難以預測的強降雨。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，目前最猛烈的對流系統主要集中在中國華南沿岸，包括香港、澳門、廣東及廣西一帶，在充沛水氣挹注下，已發展出相當旺盛的雨帶，「幸好目前這道鋒面仍與臺灣保持一點點的距離，最猛烈發展的對流軸帶尚未移至臺灣上空」。
這波鋒面系統一路從台灣北部海面延伸至華南沿岸，在西南風持續輸送暖濕空氣下，華南地區對流發展特別劇烈，形成大片強降雨區。不過台灣並非完全置身事外，中南部地區今天仍受到西南風影響，容易出現短延時強降雨，局部地區雨勢仍不可輕忽。