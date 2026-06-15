美伊戰爭才傳熄火好消息，俄羅斯又對烏克蘭首都基輔發動大規模空襲，15日造成至少4死20傷。基輔市中心、擁有近千年歷史的世界文化遺產「基輔佩喬爾斯克修道院」也遇襲起火。
俄羅斯大規模空襲 至少4死20傷
綜合CNN、美聯社報導，俄羅斯14日夜間對烏克蘭發動大規模空襲，烏國空軍表示，俄軍在夜間共瘋狂發射了70枚飛彈並出動611架無人機，防空系統與電子作戰部隊成功攔截或干擾50枚飛彈、582架無人機，但仍有20枚彈道飛彈和27架攻擊無人機突破防線，重創全國42處地點。
千年歷史修道院遭波及 屋頂起火
烏克蘭緊急服務部門證實，基輔佩喬爾斯克修道院（又稱基輔洞窟修道院）的核心建築「聖母安息主教座堂」（Dormition Cathedral）遭到波及，起火面積高達800平方公尺。此外，鄰近的國家文化藝術博物館建築群也遭殃，起火面積達1000平方公尺。
佩喬爾斯克修道院建於11世紀，是聯合國教科文組織世界文化遺產，譽為「烏克蘭藝術的傑作」，因面臨俄軍全面入侵的破壞威脅，已於2023年被列入瀕危世界遺產名錄。
基輔市軍事管理局局長特卡琴科（Tymur Tkachenko）表示，這場慘無人道的夜襲已造成至少4死與20多人受傷。市長克里契科（Vitaliy Klitschko）證實，猛烈轟炸導致基輔北部區域約14萬戶家庭面臨全面斷電。
俄軍稱打擊軍工複合體 川普才通話普丁、澤倫斯基
俄羅斯國防部官方聲明稱，俄軍完全是針對基輔、哈爾科夫以及第聶伯羅等地的「國防工業綜合體目標」實施精準打擊。
烏克蘭內政部長克里門科（Ihor Klymenko）證實東北部大城哈爾科夫（Kharkiv）在同日轟炸中亦有 5人死亡、5人受傷。
就在前一天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）才剛透露自己與美國總統川普（Donald Trump）就停戰努力進行了深入討論，且克里姆林宮也證實川普在週日與普丁（Vladimir Putin）通過電話。
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綜合CNN、美聯社報導，俄羅斯14日夜間對烏克蘭發動大規模空襲，烏國空軍表示，俄軍在夜間共瘋狂發射了70枚飛彈並出動611架無人機，防空系統與電子作戰部隊成功攔截或干擾50枚飛彈、582架無人機，但仍有20枚彈道飛彈和27架攻擊無人機突破防線，重創全國42處地點。
千年歷史修道院遭波及 屋頂起火
烏克蘭緊急服務部門證實，基輔佩喬爾斯克修道院（又稱基輔洞窟修道院）的核心建築「聖母安息主教座堂」（Dormition Cathedral）遭到波及，起火面積高達800平方公尺。此外，鄰近的國家文化藝術博物館建築群也遭殃，起火面積達1000平方公尺。
佩喬爾斯克修道院建於11世紀，是聯合國教科文組織世界文化遺產，譽為「烏克蘭藝術的傑作」，因面臨俄軍全面入侵的破壞威脅，已於2023年被列入瀕危世界遺產名錄。
基輔市軍事管理局局長特卡琴科（Tymur Tkachenko）表示，這場慘無人道的夜襲已造成至少4死與20多人受傷。市長克里契科（Vitaliy Klitschko）證實，猛烈轟炸導致基輔北部區域約14萬戶家庭面臨全面斷電。
俄軍稱打擊軍工複合體 川普才通話普丁、澤倫斯基
俄羅斯國防部官方聲明稱，俄軍完全是針對基輔、哈爾科夫以及第聶伯羅等地的「國防工業綜合體目標」實施精準打擊。
烏克蘭內政部長克里門科（Ihor Klymenko）證實東北部大城哈爾科夫（Kharkiv）在同日轟炸中亦有 5人死亡、5人受傷。
就在前一天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）才剛透露自己與美國總統川普（Donald Trump）就停戰努力進行了深入討論，且克里姆林宮也證實川普在週日與普丁（Vladimir Putin）通過電話。