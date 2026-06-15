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▲日本球迷拍攝「最受日本女生喜愛的樂天桃猿球員」排行榜影片，馬傑森拿下冠軍，林襄在貼文底下留下兩個眼冒愛心的符號。（圖／翻攝自jaiwan_89 Threads）

▲林襄（左圖）、馬傑森月初被狗仔目擊十指交扣約會，讓兩人的戀情再度成為話題。（圖／翻攝自林襄IG@95_mizuki、馬傑森臉書）

啦啦隊尤物、「小龍女」林襄和樂天桃猿球星馬傑森日前被狗仔目擊十指交扣外出約會，經紀公司以「希望外界能給予當事人一些空間」回應，被外界解讀默認戀情，而認愛後的林襄對這段姐弟戀也越來越大方，近日在馬傑森拿下「最受日本女生喜愛的樂天球員」排名冠軍的貼文，留下兩個眼冒愛心符號，讓粉絲驚喜大呼：「好事近了！」日前，有日本球迷拍攝「最受日本女生喜愛的樂天桃猿球員」排行榜影片，其中第3名為呂詠臻、第2名是賴威誠，而奪下冠軍的則是馬傑森，原PO將短片放上社群平台，沒過多久，林襄本人親自在底下留下兩個「貓咪眼冒愛心」的貼圖，似乎相當認同這份榜單的票選結果。許多粉絲見到林襄公然放閃，忍不住留言虧：「還沒看影片，看到有襄留言就知道有馬傑森了」、「襄的眼光很好的」、「我拜託兩位繼續放閃，好喜歡」、「襄我眼前一片白」、「真愛！感覺好事近了」、「襄跟臭馬已經完全不藏了很棒」、「快點結婚！」對於林襄和馬傑森近來再度被拍到約會，林襄的經紀公司日前回應《NOWNEWS今日新聞》：「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心。」 對於戀情不置可否的態度，給予外界極大的想像空間，不少人認為已經算是間接承認戀情。