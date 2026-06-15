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1.林信義

▲台灣領袖代表林信義2024年代表總統賴清德赴秘魯利馬出席APEC會議，與新加坡總理黃循財在領袖代表大合照並肩合影。（圖／APEC台灣代表團提供）

2.侯友宜

▲新北市長侯友宜2023年出訪新加坡進行市政交流時，與時任新加坡副總理黃循財會面。（圖／擷取自黃循財臉書）

3.盧秀燕

4.朱立倫

黃循財、蔣萬安公開握手 學者：肯定蔣的政治路線

台北市長蔣萬安出訪新加坡參加「2026世界城城市高峰會」，因為台北市榮獲新加坡李光耀世界城市獎特別獎。今（15）日上午蔣萬安出席開幕式時，與新加坡總理黃循財握手寒暄，成為現場矚目焦點。因為過去鮮少有台灣政治人物與黃循財在「公開」場合的互動紀錄，因此相關畫面意外引發討論，故《NOWNEWS今日新聞》特別整理過往交流紀錄讓讀者了解。台灣領袖代表林信義2024年代表總統賴清德赴秘魯利馬出席APEC會議時，不論是在「經濟領袖閉門會議」或是「領袖代表大合照」環節，黃循財都主動握手寒暄。2025年兩人再度在韓國慶州APEC會議碰面，並針對台星共同關心的議題交換意見，進行閉門會晤，雙方交流互動熱絡。事後，黃循財在社群媒體發布的短影音主動示出與林信義合影的片段。2023年4月，新北市長侯友宜再度率團出訪新加坡進行市政國際交流時，再度與時任副總理的黃循財會面，並送上鶯歌陶瓷博物館的紀念品「歡迎兔與馬泥」系列，象徵祝福與傾聽貴客到來、有作為的能人為千里馬，馬到成功、馬上高陞的祝賀之意。不過這場會面，侯友宜一開始保密到家，直到黃循財公開在臉書發布照片，強調兩人早就是老朋友，並於2019年已見過面。侯友宜才接著發布與黃循財的合照，感謝他的熱情接待與經驗分享，盼雙邊未來能有更多的合作交流，共同推進區域的進步與發展。台中市長盧秀燕在2024年4月率團出訪新加坡，參訪新加坡的廢棄物再生廠、熱賣會、產業及體育局等，進行市政考察。當時外界相當關注盧秀燕是否會與時任副總理的黃循財會面？對此，盧市長三緘其口。不過，據了解，雙方確實有見過面，但台中市府低調沒有回應。時任國民黨主席朱立倫也曾在2024年2月低調出訪新加坡，盼透過政黨外交加強國民黨的國際聯繫。不過出發前，朱立倫相當低調，直到前新加坡外長楊榮文在臉書貼出與朱立倫合照才讓出訪行程曝光。據了解，朱立倫在此行也有見到黃循財，但辦公室與國民黨發言系統不願證實。黃循財公開與蔣萬安握手，東吳大學兼任助理教授張元祥認為，「李光耀世界城市獎特別獎」素有「城市界的諾貝爾獎」的美譽，這也是極重要的國際平台，鼓勵全球應對城市挑戰的「最佳典範」，供各國城市借鏡，2010年創設以來獲獎城市包括溫哥華、雪梨、哥本哈根、波士頓都是全球公認的宜居城市。張元祥表示，台北市今年獲此殊榮，代表國際社會肯定市長蔣萬安的城市治理，以及台北市民的努力，新加坡總理黃循財在2026世界城市高峰會（WCS）特別與蔣萬安握手問候，更具有三層高度政治意義，第一，期許蔣萬安未來在國際城市交流上扮演更重要的角色，其次，代表新加坡高度肯定蔣萬安的政治路線，第三，將蔣萬安市政層級拉高到重要未來領袖。