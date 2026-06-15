（20:：05更新基金會說法）

我是廣告 請繼續往下閱讀

林鴻道因工作負荷繁重決心請辭

隨後林鴻道也透過宏道基金會表示：「董事長因長期肩負多項企業經營與公益事務，工作負荷極為繁重，經審慎思考後，決定請辭國家運動訓練中心董事長職務。林董事長除須統籌建設、飯店等多元事業版圖的經營與發展，平日亦投入大量心力推動宏道基金會及見賢思琪基金會的各項公益工作，長期在企業經營、公益推動與體育事務之間奔走，行程十分緊湊、責任相當繁鉅。」

林董事長認為，國訓中心肩負培育國家競技人才的重要使命，董事長職務需要投入大量時間與精力。基於對職責的尊重，以及不希望因個人事務繁忙而影響國訓中心的運作與發展，因此決定請辭，讓有更多時間投入的人選接續承擔重任。

台灣體壇今（15）日傳出重大人事變動。中華奧會榮譽主席林鴻道今年3月才接任國家運動訓練中心董事長，如今卻驚傳已經提出請辭，消息一出引發體育界關注。對此，運動部證實已接獲林鴻道口頭請辭，並表示尊重其決定。國訓中心董事長職務過去長期由教育部次長兼任，直到去年9月運動部正式成立後，董事長一職曾出現一段時間空缺。今年3月，卸下中華奧會主席職務的林鴻道受邀接掌國訓中心，外界普遍期待能憑藉其多年深耕體壇的經驗，協助推動我國競技運動發展與國際交流事務。依據《國家運動訓練中心董事長與董事及監事遴聘辦法》規定，國訓中心董事長由運動部自董事成員中提請行政院院長聘任，解聘程序亦比照辦理，因此運動部對於董事長人選具有提名及遴選權責。不過，林鴻道上任至今僅約3個月時間，便決定請辭，也讓外界相當意外。尤其目前距離2026年名古屋亞運已進入備戰重要階段，國訓中心肩負國家隊培訓與後勤支援重任，此時出現高層異動，後續接任人選及相關規劃備受矚目。對於外界關注的請辭一事，運動部回應，「有關國家運動訓練中心董事長林鴻道請辭一事，已接獲林董事長口頭請辭，運動部予以尊重，並感謝林董事長任內對國訓中心及體育事務的投入，也感佩其長期支持基層運動。亞運備戰在即，運動部將持續做好選手培訓與後勤支援，維持整體運作穩定。」林鴻道請辭後，未來國訓中心董事長職務將由誰接掌，以及是否牽動後續體育行政布局，將成為近期體壇關注焦點。