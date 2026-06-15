（6/15 19:13更新，新增大雷雨警戒範圍）大雷雨入夜繼續轟！西南風不斷掃入水氣，中央氣象署今（15）日晚間發布大雷雨警訊，高雄市、屏東縣、臺東縣有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石，低窪地區小心積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新全台大雷雨最新動態。
🟡 18:59發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至20時29分
📍沿海警戒區域
高雄市：旗津區、小港區、林園區
屏東縣：東港鎮、枋寮鄉、新園鄉、林邊鄉、佳冬鄉、琉球鄉、枋山鄉
📍陸上警戒區域
高雄市：鹽埕區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、仁武區、鳥松區、美濃區、六龜區、茂林區
屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、琉球鄉、枋山鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉
台東縣：卑南鄉、太麻里鄉、金峰鄉、達仁鄉
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📍持續時間至20時29分
📍沿海警戒區域
高雄市：旗津區、小港區、林園區
屏東縣：東港鎮、枋寮鄉、新園鄉、林邊鄉、佳冬鄉、琉球鄉、枋山鄉
📍陸上警戒區域
高雄市：鹽埕區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、仁武區、鳥松區、美濃區、六龜區、茂林區
屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、琉球鄉、枋山鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉
台東縣：卑南鄉、太麻里鄉、金峰鄉、達仁鄉