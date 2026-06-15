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▲奧斯卡影后麥琪麥迪遜（左）和艾美獎、金球獎雙料視帝傑瑞米艾倫懷特（右），將在《社群清算》飆戲。（圖／索尼提供）

以馬克祖克柏創辦臉書及背後引起訴訟過程為主題的《社群網戰》，一直是粉絲心目中手法犀利、對白精采的神級佳作。時隔近16年，該片終於要推出續作《社群清算》，金獎編劇艾倫索金再度回歸執筆，並且取代上一集的導演大衛芬奇親自執導這部續篇，揭露Facebook臉書震驚全球的洩密爭議事件，今（15）日公開首支預告。祖克柏這次改由《繼承之戰》視帝傑瑞米史壯扮演，是年紀增長、閱歷更豐富的版本。《社群清算》是《社群網戰》過了16年的續篇，以《華爾街日報》震撼全球的專題調查報導「臉書檔案」（Facebook Files）事件為起點，再度直擊社群媒體產業背後不為人知的真相。除了傑瑞米史壯扮演年長企業家版的馬克祖克柏，還有《艾諾拉》奧斯卡影后麥琪麥迪遜扮演企業吹哨者，與《大熊餐廳》視帝傑瑞米艾倫懷特扮演《華爾街日報》記者，陣容頗為堅強。劇情講述年輕的臉書工程師法蘭西絲豪根，在發現公司內部文件揭露平台對社會及青少年心理健康造成的潛在影響後，決定挺身而出。她與《華爾街日報》記者傑夫霍維茲攜手合作，展開一場充滿風險與壓力的調查行動。隨著更多關鍵資料曝光，兩人逐步揭開全球最大社群平台長期隱藏的內部運作與爭議，也引爆了一場改變全球輿論與科技產業發展的重要揭弊事件。麥琪麥迪遜去年以《艾諾拉》獲奧斯卡獎，成為史上非常年輕的影后之一，各方都在期待她的新作，而她選擇與艾倫索金攜手、接演《社群清算》，讓片子更吸引外界的注意。至於傑瑞米艾倫懷特、傑瑞米壯過去幾年就是艾美獎、金球獎的得獎常客，實力都無庸置疑，人氣也不俗，和艾倫索金會擦出什麼火花？大家都拭目以待。大衛芬奇執導的《社群網戰》，曾以犀利對白、緊湊敘事以及對科技權力結構的深刻剖析受到全球影評讚譽，不僅有突出的票房成績，更獲得8項奧斯卡金像獎提名，並勇奪最佳改編劇本、最佳剪輯及最佳原創配樂等3項大獎，《社群清算》有沒有可能青出於藍？片子將於10月8日全台上映，屆時就可見分曉。