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空軍向美國新購66架F-16C/D Block70（空軍稱F-16V BLK70）戰機，原訂首架2024年交機，因為軟體調校、供應鏈等因素至今仍未交機。有航空迷目擊，台灣向美採購首架F-16V BLK70雙座機(編號6831)裝上適型油箱的戰機及3個副油箱的戰機，從德州沃斯堡海軍基地起飛，將透過空中加油方式，橫跨太平洋後飛返花蓮空軍基地。對此，空軍司令部今（14）日表示，有關戰機飛交返國事宜，內容涉及機敏，援例不予評論。為了對抗共軍新一代先進戰機，國防部在2019年以2472億餘元與美國簽約採購66架F-16C/D Block70戰機，原訂於2024年首批交機，但因全球供應鏈中斷及軟體測試等因素嚴重延宕，2025年3月28日才舉行首架F-16V交機典禮。有網友目擊台灣的新購F-16V從德州沃斯堡海軍基地起飛，據了解，返台交機作業計畫是由我方飛行員駕駛，由於F-16V加掛油箱最大航程約4,100公里，航程未及台灣，因此必須透過美軍加油機，預計進行近20次空中加油，跨越太平洋直接飛返台灣花蓮基地，進行檢整後再飛往駐地志航基地。據了解，預計本週內飛抵台灣。針對「空軍首架F-16 Block70已自美起飛返國 ，屆時將直接飛返花蓮基地檢整後，再飛往駐地志航基地」議題，空軍司令部表示，空軍對美採購F-16 Block 70 戰機，現依美空軍規劃全力推動接裝整備工作，並管制美方於計畫節點執行戰機飛交返國作業。有關戰機飛交返國事宜，內容涉及機敏，援例不予評論。