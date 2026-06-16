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▲全球僅存7種海龜中，台灣就有發現過5種，更顯出台灣對於海龜保育的重要性。（圖／海洋委員會海洋保育署）

📍世界海龜日是什麼？

📍全球海龜有7種！台灣周邊海域可見5種

7種海龜一次看

▲新北市福隆沙灘曾救治一隻罕見的活體革龜。（圖／海保署提供）

📍遇到海龜不能摸！恐挨罰30萬元

📍遇到海龜牢記5不原則

今天6月16日是「世界海龜日」，全球現存海龜共有7種，台灣周邊海域就曾發現綠蠵龜、赤蠵龜、玳瑁、欖蠵龜及革龜等5種，其中小琉球更是熱門賞龜地點。不過，海龜可愛卻不能摸，民眾若觸碰、追逐或包圍海龜，恐違反《野生動物保育法》，最高可處新台幣30萬元罰金。《NOWNEWS今日新聞》整理世界海龜日由來、7種海龜種類，以及遇到海龜必懂的5不原則。世界海龜日（World Sea Turtle Day）訂於每年6月16日，主要是為了紀念海龜保育先驅阿奇卡爾長年投入海龜研究與保育，對於喚起國際社會重視海龜族群、產卵棲地與海洋環境保護有重要貢獻，因此後續國際間將他的生日作為推廣海龜保育的重要日子。根據NOAA與海龜保育資料，全球現存海龜共有7種，包含綠蠵龜、赤蠵龜、玳瑁、欖蠵龜、革龜、肯氏龜與平背龜。牠們多生活在熱帶與亞熱帶海域，部分種類會長距離洄游，在覓食地與產卵地之間往返。台灣周邊海域也能發現5種海龜，分別是綠蠵龜、赤蠵龜、玳瑁、欖蠵龜及革龜。其中小琉球更是台灣知名的海龜棲息地，許多民眾到海邊或浮潛時，都有機會看見海龜身影。)綠蠵龜：台灣最常被民眾看見的海龜之一，名稱來自體內脂肪帶有綠色。赤蠵龜：頭部相對較大，常見於溫暖海域。玳瑁：背甲花紋美麗，過去曾因龜甲交易受到威脅。欖蠵龜：體型較小，背甲常呈橄欖色。革龜：世界最大型海龜，背甲不像一般海龜有硬殼，而是較柔韌的皮革狀。肯氏龜：被認為是相當稀少的海龜種類，台灣也無緣看到。平背龜：主要分布在澳洲周邊海域，背甲較平，台灣看不到。海龜不能摸，不只是因為牠們是保育類動物，也因為人類的靠近、追逐或觸碰，可能讓海龜受驚，影響覓食、休息、換氣甚至產卵行為；人身上的防曬乳、乳液、汗水或細菌，也可能對海龜健康造成不必要干擾。海保署提醒，看到海龜應保持距離、勿觸摸及騷擾，民眾若任意觸碰、追逐或包圍海龜，恐違反《野生動物保育法》，最高可處1年以下有期徒刑，並可併科新台幣6萬元以上、30萬元以下罰金。若幸運遇見海龜，千萬不要因為興奮就靠近拍照、伸手觸摸，海洋保育署提醒，友善賞龜應遵守5不原則：不觸碰、不打擾、不餵食、不追逐、不傷害。看到海龜時，第一步是保持距離，讓海龜能自由游動；第二，不要伸手摸牠或拉牠；第三，不要餵食，以免改變海龜自然覓食行為；第四，不要追逐、包圍或擋住海龜去路；第五，若發現有人騷擾、傷害海龜，或看到受傷、擱淺海龜，可拍下時間、地點與畫面，通報地方政府、海洋保育署或撥打海巡署118專線。