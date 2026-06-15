英國廣播公司（BBC）傳下週對核心的新聞部門進行大規模裁員，預計數百人遭到裁員，該公司在精簡計劃下，最終將大砍約2000個職缺。
《金融時報》報導，BBC為節省數億英鎊的龐大開支，內部各部門已經被下達命令，必須全面削減約10%的成本。預計這將會導致全公司共2000個員工失去工作。
BBC 的新聞團隊規模龐大，目前雇用人數約占全公司 2 萬多名總員工的四分之一，為BBC旗下的各個電視頻道、App、官方網站以及各地方分支機構提供新聞。
知情人士透露，BBC新聞部門預計將於下週率先公佈其裁員計劃，屆時可能會宣布數百個工作崗位被裁減。內部人士警告，BBC的電視觀眾與廣播聽眾，將會注意到節目內容減少、節目品質變化。
知情人士指出，新聞部門的絕大部分成本都集中在員工薪資，這導致其在面對預算削減時，所承受的裁員人數比例將遠比其他部門更加殘酷。其他部門如內容團隊，可以削減製作預算、外包費用等其他非人事成本。
BBC新任總裁布里廷（Matt Brittin）上月就曾坦言，為了確保BBC走向財務穩定的未來，前方將有許多艱難且不討好的抉擇等待著大家。
布里廷也提到，目前從員工端收到的回饋意見，大家強烈希望能避免對各團隊進行「切香腸（Salami Slicing）」式的微幅漸進式裁員，因為那只會讓留下來的人員面臨更嚴重的過度勞累。
另外，除了直接裁員，BBC內部目前也已啟動集團整體的成本控制措施，包括嚴格限制招聘與差旅、砍掉管理諮詢顧問的支出，並大幅減少在會議、頒獎典禮和公關活動上的花費。
布里廷接任總裁後，一邊要對現有團隊大砍預算、裁員，但同時又要騰出資金投資旗下的iPlayer串流平台，並擴張在YouTube上的內容生態圈，全力吸引年輕一代的受眾。
BBC會需要大刀闊斧省錢，是因為英國法律規定，民眾唯有在觀看任何電視頻道的「現場直播（Live TV）」，或是使用 BBC 自家的 iPlayer 平台時，才必須依法繳納電視執照費，但收看私人串流平台Netflix、Disney+等，則無需支付這筆費用給政府。隨收視習慣改變，已讓BBC傳統財源嚴重流失。
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BBC 的新聞團隊規模龐大，目前雇用人數約占全公司 2 萬多名總員工的四分之一，為BBC旗下的各個電視頻道、App、官方網站以及各地方分支機構提供新聞。
知情人士透露，BBC新聞部門預計將於下週率先公佈其裁員計劃，屆時可能會宣布數百個工作崗位被裁減。內部人士警告，BBC的電視觀眾與廣播聽眾，將會注意到節目內容減少、節目品質變化。
知情人士指出，新聞部門的絕大部分成本都集中在員工薪資，這導致其在面對預算削減時，所承受的裁員人數比例將遠比其他部門更加殘酷。其他部門如內容團隊，可以削減製作預算、外包費用等其他非人事成本。
BBC新任總裁布里廷（Matt Brittin）上月就曾坦言，為了確保BBC走向財務穩定的未來，前方將有許多艱難且不討好的抉擇等待著大家。
布里廷也提到，目前從員工端收到的回饋意見，大家強烈希望能避免對各團隊進行「切香腸（Salami Slicing）」式的微幅漸進式裁員，因為那只會讓留下來的人員面臨更嚴重的過度勞累。
另外，除了直接裁員，BBC內部目前也已啟動集團整體的成本控制措施，包括嚴格限制招聘與差旅、砍掉管理諮詢顧問的支出，並大幅減少在會議、頒獎典禮和公關活動上的花費。
布里廷接任總裁後，一邊要對現有團隊大砍預算、裁員，但同時又要騰出資金投資旗下的iPlayer串流平台，並擴張在YouTube上的內容生態圈，全力吸引年輕一代的受眾。
BBC會需要大刀闊斧省錢，是因為英國法律規定，民眾唯有在觀看任何電視頻道的「現場直播（Live TV）」，或是使用 BBC 自家的 iPlayer 平台時，才必須依法繳納電視執照費，但收看私人串流平台Netflix、Disney+等，則無需支付這筆費用給政府。隨收視習慣改變，已讓BBC傳統財源嚴重流失。