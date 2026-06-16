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▲足球遊戲《EA Sports FC 26》透過超級電腦模擬，推斷各國奪冠可能。（圖／《EA Sports FC 26》官網）

▲《EA Sports FC 26》從2010年開始，已經連續4屆世界盃預測冠軍成功。（圖／PlayStaion.Blog）

2026世界盃足球賽已經正式開打，全球球迷都在關注哪支球隊能奪下最終榮耀。已連續4屆成功預測冠軍的知名遊戲大廠 EA Sports，近期公布最新賽事模擬結果，大膽預測西班牙將會在今年順利封王，奪得隊史自2010年以來的第二座世界盃冠軍。EA Sports 從2010年西班牙、2014年德國、2018年法國，一直到2022年在逆境中預測阿根廷奪冠，已連續4屆成功命中世足賽的最終贏家，儘管2006年曾錯估捷克奪冠，但近期百分之百的勝率，仍讓球迷將此預測視為神準劇透。EA Sports 預測並非憑空猜測，而是仰賴遊戲背後強大的超級電腦模擬系統，透過《EA Sports FC 26》遊戲，匯集成千上萬真實球員的個人能力值、近期戰術數據與歷史對賽統計，系統配合最新AI演算法，對整屆賽事48支球隊進行數百次大數據模擬運算後，最終得出西班牙奪冠頻率最高的結論。在模擬報告中，年僅18歲的巴塞隆那主將亞馬爾（Lamine Yamal）被視為西班牙晉級的核心關鍵，甚至有望成為本屆賽事的總進球王，現實中，剛傷癒的耶馬體能雖未完全恢復，但主帥確認他已具備出賽條件；《EA Sports FC 26》也預測，美國隊可能在16強賽事中遭到淘汰止步。值得注意的是，今年模擬報告與遊戲中完全未見國際足協的世界盃官方字眼。主因是 EA 與國際足協（FIFA）因天價續約金問題結束合作，失去授權的遊戲因而改名，本次預測主打名為世界遊戲的錦標賽模式來進行，雖然缺乏過去專屬的視覺與官方儀式感，但整體遊玩體驗與預測數據的精準度依然不受影響。隨著美加墨世界盃如火如荼地展開，被編入H組的西班牙能否如同預測般順利突圍而出，奪下大力神盃，絕對是本屆賽事的最大看點。究竟這套大數據系統能否順利寫下連續5屆命中世足冠軍的傳奇神話，全球球迷都在拭目以待這場科技與現實的世紀博弈。