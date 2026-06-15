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▲迪麗熱巴黎一襲玫瑰色高定魚尾裙禮服驚豔全場，抹胸設計裸露雪白香肩和事業線。（圖／翻攝自HotBalloon_迪麗熱巴微博）

「中國尤物」迪麗熱巴有維吾爾族血統，小巧鵝蛋臉、精緻五官曾經被日本人盛讚是「中國頂級美女」，熱巴近年因為新經紀團隊的規劃，減少在紅毯亮相的次數，今（15）日她睽違605天踏上大型公開活動的紅毯，以絕美魚尾禮服和女神氣場再度制霸全場，網友驚嘆表示：「不愧是西域魅魔！」今晚，迪麗熱巴受邀參加在上海舉行的2026中國影視之夜活動，她頂著大波浪側波秀髮，選穿一襲黎巴嫩設計師品牌Georges Hobeika的玫瑰色高定魚尾裙禮服，抹胸設計裸露雪白香肩和事業線，一出場即驚豔全場，不過似乎有些害臊，女神行走時不時遮胸，或是撩髮尾遮掩胸線。迪麗熱巴的紅毯影片、照片在各大社群網站瘋傳，關鍵字「好久不見迪麗熱巴走紅毯」衝上微博熱搜榜，網友留言讚嘆：「氣場全開，此女又來統治紅毯了」、「美神降臨」、「真的是女王範十足」、「這是要美死誰」、「狀態一直都很好」、「紅毯之神終於回歸了！」此次迪麗熱巴在紅毯亮相，結束長達近2年的紅毯空窗期，這期間她專注於劇集《利劍玫瑰》、《白日提燈》等作品的拍攝，極少公開露面，因此今晚一登場隨即謀殺不少攝影師的底片。迪麗熱巴過去以絕佳的紅毯造型聞名，受封「定毯神針」，甚至曾經有消息指出，部分女星的宣傳團隊在規劃紅毯順序時，會刻意將熱巴列為「避開名單」，避免在同場活動中出現與熱巴慘烈的造型或氣場對比。