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明天的天氣

▲未來一周天氣有3階段變化，全台有雨天氣持續至周三，端午連假恢復夏季型態，各地多雲到晴，但有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

西南風持續影響台灣，中央氣象署發布「大雨特報」，今（15）晚至明（16）日嘉義以南地區及臺中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。15日晚上至16日上午📍大雨：臺中市山區、南投縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區。氣象署表示，明（16 日）週二鋒面雖然逐漸遠離台灣北部海面，西南風稍減弱，降雨整體較為趨緩，但台灣附近的水氣仍然偏多。中南部地區持續有短暫陣雨或雷雨，並需慎防局部大雨發生；北部及其他地區亦有局部短暫陣雨。降雨熱區部分， 中南部地區有短暫陣雨或局部雷雨（有局部大雨機率）；其他地區以局部短暫陣雨為主。午後山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。氣溫方面，明（16）日各地夜晚及清晨低溫約 24 至 26 度，白天高溫約 29 至 31 度，感受上略為悶熱。空氣品質，據環境部預報，16 日環境風場為西南風，竹苗以南擴散條件佳；北部位於下風處，稍有利污染物累積。