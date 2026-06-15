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石英元件廠晶技今（15）日公布5月自結獲利，單月營收12.17億元，雖較4月受到客戶提前拉貨影響而下滑，但仍寫下歷年同期次高表現。晶技5月自結稅前盈餘2.06億元，月減10.63%、年增82.9%，單月每股稅前盈餘0.6元。累計前5月，晶技稅前盈餘9.8億元，年增13%，每股稅前盈餘2.9元。今年以來，晶技受惠網通、AI伺服器等基礎建設需求升溫，加上車載應用出貨增加，推動第1季營收表現明顯成長。市場也看好，隨AI運算、車用電子與高速通訊需求延續，石英元件需求可望維持支撐。晶技去年盈餘每股配發現金股利4.8元，將於17日除息交易，股息預計7月8日發放。後續市場將持續觀察AI伺服器、網通與車載應用需求，能否帶動晶技下半年營運維持成長動能。晶技今日股價收243.5元，漲幅8.46%。