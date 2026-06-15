我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊戰爭結束的好消息帶來大利多，美股15日開盤走高，道瓊工業指數上漲607點或1.2%，標普500指數上漲1.3%、那斯達克上漲2.2%。剛掛牌上市的火箭公司SpaceX，第二個交易日也上漲6%。截至美東時間9時45分，道瓊工業指數上漲534.62點或1.04%，暫報51,736.88點；標普500指數上漲112.35點或1.51%，暫報7,543.81點；那斯達克指數上漲613.06點或2.37%，暫報26,501.90點；費城半導體指數上漲594.08點或4.44%，暫報13,965.55點。熱門個股部分，SpaceX在掛牌第二天延續上週五上漲19%的漲勢，今上漲11.96美元或7.43%，暫報172.91美元；輝達上漲2.17%、台積電ADR上漲2.62%、英特爾上漲5.74%、AMD上漲8.78%。國際油價部分，WTI西德州原油期貨下跌4.54美元或5.53%，跌至每桶80.34美元；國際布蘭特原油期貨下跌4.4美元或5.04%，至每桶82.93美元。CNBC報導，川普週日晚間在社群發文，稱與伊朗的協議已經完成，巴基斯坦總統也預告，諒解備忘錄將於週五在瑞士簽署。川普也表示，他已授權重新開放關鍵的荷姆茲海峽，導致週日油價暴跌。副總統范斯也表示，預計該海峽「將長期保持免費通行」，油價下跌。