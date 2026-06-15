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▲台北市榮獲李光耀世界城市獎特別獎 ，台北市長蔣萬安出席領獎。（圖／北市府提供）

台北市榮獲2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，該獎項被譽為「城市界的諾貝爾獎」，台北成為全台唯一獲此殊榮的城市。蔣萬安今（14）日領獎，並感謝市民朋友、歷屆市府團隊以及公私部門長久以來共同的努力蔣萬安臉書發文表示，今天晚上，他出席新加坡李光耀世界城市獎的頒獎典禮，正式領取特別獎獎座，代表台北市接受這份殊榮。爭取這個獎項的過程很不容易，李光耀世界城市獎的門檻和難度極高，必須經過國際推薦機制提名，再通過嚴格的兩級審查制度。蔣萬安表示，去年9月，國際評審團來到臺北實地評審。當國小學童親自示範，如何用學生證在便利商店兌領鮮奶，評審團更高度肯定，認為這是將公共服務自然融入日常生活場景，兼具便利性與普及性的政策，也是結合數位治理與民生服務的創新實踐，忍不住直呼臺北的方法：「 Very smart！」蔣萬安強調，市政一棒接一棒，感謝市民朋友、歷屆市府團隊以及公私部門長久以來共同的努力，台北隊會在這個基礎之上繼續努力，讓台北不斷的進步，讓全世界看見台灣、看見台北。