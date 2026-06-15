台北市榮獲2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，該獎項被譽為「城市界的諾貝爾獎」，台北成為全台唯一獲此殊榮的城市。蔣萬安今（14）日領獎，並感謝市民朋友、歷屆市府團隊以及公私部門長久以來共同的努力
蔣萬安臉書發文表示，今天晚上，他出席新加坡李光耀世界城市獎的頒獎典禮，正式領取特別獎獎座，代表台北市接受這份殊榮。爭取這個獎項的過程很不容易，李光耀世界城市獎的門檻和難度極高，必須經過國際推薦機制提名，再通過嚴格的兩級審查制度。
蔣萬安表示，去年9月，國際評審團來到臺北實地評審。當國小學童親自示範，如何用學生證在便利商店兌領鮮奶，評審團更高度肯定，認為這是將公共服務自然融入日常生活場景，兼具便利性與普及性的政策，也是結合數位治理與民生服務的創新實踐，忍不住直呼臺北的方法：「 Very smart！」
蔣萬安強調，市政一棒接一棒，感謝市民朋友、歷屆市府團隊以及公私部門長久以來共同的努力，台北隊會在這個基礎之上繼續努力，讓台北不斷的進步，讓全世界看見台灣、看見台北。
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蔣萬安表示，去年9月，國際評審團來到臺北實地評審。當國小學童親自示範，如何用學生證在便利商店兌領鮮奶，評審團更高度肯定，認為這是將公共服務自然融入日常生活場景，兼具便利性與普及性的政策，也是結合數位治理與民生服務的創新實踐，忍不住直呼臺北的方法：「 Very smart！」
蔣萬安強調，市政一棒接一棒，感謝市民朋友、歷屆市府團隊以及公私部門長久以來共同的努力，台北隊會在這個基礎之上繼續努力，讓台北不斷的進步，讓全世界看見台灣、看見台北。