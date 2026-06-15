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美方親邀柯志恩、陳永康出席 但仍須等黨團抽籤決定

藍營大咖接力訪美 2028卡位戰提前開打

國民黨主席鄭麗文正值訪美之際，就傳出美方邀約立法院長韓國瑜到美國訪問，今（15）日立法院秘書長周萬來發邀請函給各黨團，表示韓院長出訪日程為6月21日至27日，並徵詢參與意願，同時請各政黨依國會席次比例推派代表，共同組成跨黨派國會交流訪問團。據了解，此次韓國瑜訪美將從台灣直飛美國鳳凰城，並到台積電參訪，再從亞利桑那州飛華盛頓，會見美國聯邦參眾議員、重要行政官員，最後才返台。由於這次訪美將至台積電參訪，預料可能會見到相關晶片、AI大廠高層，知情人士透露，韓國瑜對此行相當的慎重。而美方也在邀請韓國瑜訪美之際，私下邀請身兼臺美國會議員聯誼會的國民黨立委柯志恩以及前國防部副部長、現任立委陳永康一同出訪。由於訪問團名額有限，柯、陳能順利參加，恐怕還得等黨團進一步抽籤。韓國瑜此次訪美雖以國會外交角度進行交流，但外界仍將此行緊扣2028總統大選議題。畢竟藍營大咖接力出國拚外交，鄭麗文為期16天的訪美行即將結束，將在16號清晨五點多飛抵台灣；台中市長盧秀燕3月才去美國進行市政交流，本月6日再度率團訪問德國、捷克、奧地利；台北市長蔣萬安則在前一天出訪新加坡參加2026世界城市高峰會。距離總統大選還有兩年，但國民黨內的總統人選角力賽才正式開打。