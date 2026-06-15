本土劇男星傅子純7日因為急性白血病（急性血癌）併發肺炎、敗血症驟逝，享年46歲，女星兵家綺日前前往靈堂捻香，所戴的造型白色眼鏡被網友批評不尊重往生者，對此，本人事隔多日首度回擊，反問酸民：「請問是要戴什麼樣的眼鏡才適合去上香啊？有事嗎？」並附上翻白眼的表情符號。
戴造型眼鏡悼念傅子純挨罵 兵家綺翻白眼反擊酸民
兵家綺10日前往傅子純靈堂追悼好友，當天戴一副以圓形和方形鏡框組成的眼鏡，有網友截下她受訪影片在社群平台發文：「這麼悲傷的時刻...一定要戴這副眼鏡嗎？」其他網友留言一面倒反批原PO管太關，「如果今天她穿喜慶顏色的衣服，我會認同你的觀點，可是現在你嘗試『無中生有』，就覺得有點過了，有時候做人放鬆一點，你會發現快樂多」、「是怎樣？人過世還要特地去配一副低調的眼鏡喔！」
今天稍早，兵家綺在粉專發文回應此事，她以愛犬的口吻說：「其實它就是一副多焦的眼鏡，結合閃光跟老花不用配戴兩副眼鏡出門，一副就可以搞定啦！平常麻麻不工作都是戴這副眼鏡出門的，白色還是最素雅的顏色！請問是要戴什麼樣的眼鏡才適合去上香啊？有事嗎？」
趕赴ICU見傅子純最後一面 兵家綺痛罵玩笑開太大了
兵家綺在傅子純病發入院時，第一時間趕赴加護病房見了對方最後一面，現身靈堂當天，她受訪時悲痛表示，與傅子純相識十多年，情同「沒有血緣的弟弟」，回憶得知急救趕到醫院見最後一面時，忍不住痛罵他「玩笑開太大了」，也形容傅子純走得安詳，並承諾會代替他好好照顧遺孀。
資料來源：兵家綺臉書
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兵家綺10日前往傅子純靈堂追悼好友，當天戴一副以圓形和方形鏡框組成的眼鏡，有網友截下她受訪影片在社群平台發文：「這麼悲傷的時刻...一定要戴這副眼鏡嗎？」其他網友留言一面倒反批原PO管太關，「如果今天她穿喜慶顏色的衣服，我會認同你的觀點，可是現在你嘗試『無中生有』，就覺得有點過了，有時候做人放鬆一點，你會發現快樂多」、「是怎樣？人過世還要特地去配一副低調的眼鏡喔！」
今天稍早，兵家綺在粉專發文回應此事，她以愛犬的口吻說：「其實它就是一副多焦的眼鏡，結合閃光跟老花不用配戴兩副眼鏡出門，一副就可以搞定啦！平常麻麻不工作都是戴這副眼鏡出門的，白色還是最素雅的顏色！請問是要戴什麼樣的眼鏡才適合去上香啊？有事嗎？」
兵家綺在傅子純病發入院時，第一時間趕赴加護病房見了對方最後一面，現身靈堂當天，她受訪時悲痛表示，與傅子純相識十多年，情同「沒有血緣的弟弟」，回憶得知急救趕到醫院見最後一面時，忍不住痛罵他「玩笑開太大了」，也形容傅子純走得安詳，並承諾會代替他好好照顧遺孀。
資料來源：兵家綺臉書