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美國與伊朗達成協議，美股、台指期今（15日）晚都上漲。美國總統川普今表示，荷姆茲海峽航運正逐步開放，伊朗總統裴澤斯基安也證實，美伊將於週五簽署諒解備忘錄。美伊雙方預計將於本週五在瑞士正式簽署和平協議，全面結束這場區域衝突。據多家以色列媒體及外媒報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）向伊朗官媒證實，美國與伊朗將於週五簽署諒解備忘錄。美國總統川普今也發文稱，隨著協議在週五簽署，荷姆茲海峽將重新開放，以便進行排雷作業，屆時石油將再次從海峽兩端流向該地區乃至全世界。另有伊朗高層人士表示，美伊之間用於終結戰事的備忘錄正式完成簽署，伊方將恢復該水道對所有商業船舶的全面通行。美國副總統范斯（JD Vance）受訪時表示，預計美伊即將達成的和平協議，將使戰略要道荷姆茲海峽走向長期永久免收通行費的開放狀態。德黑蘭將由國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）與外交部長阿格拉奇（Seyed Abbas Araghchi）代表參與談判，針對繁瑣的技術細節與美方進行實質磋商。不過伊朗官媒稱，荷姆茲海峽的免通行費優惠僅限為期 60 天的過渡期，此後該海峽將由伊朗與阿曼共同接管並重新制定管理規則。截至美東時間15日上午10時50分（台灣時間15日晚間10時50分），美股道瓊工業指數上漲640.13點或1.25%，暫報51,842.39點；台指期夜盤上漲469點或1.03%，暫報46,066.00點。