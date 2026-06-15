Meta旗下社群平台Threads近日在台灣傳出大規模帳號異常，多名公眾人物、媒體與政治人物帳號遭到封鎖或限制使用，系統顯示理由多為「未滿13歲」。數位發展部今（15）日表示，上午接獲民眾陳情後，已主動聯繫Meta台灣公司了解狀況。
這波受影響帳號包含網紅八炯、前立委陳柏惟、桃園市議員黃瓊慧、民視新聞台、前台北市長柯文哲、館長及國民黨青年團等。部分使用者反映，帳號突然無法登入或遭停權，官方給出的理由則指向年齡資格問題，引發外界質疑是否為系統誤判。
Meta稱技術問題非針對特定人士
數發部指出，經聯繫Meta後，Meta初步回應，這次狀況可能與年齡驗證機制執行時發生技術問題有關，並非針對特定族群或特定人士。Meta也向數發部表示，將盡速處理遭誤封帳號的解封作業。
Meta晚間也發出正式說明，表示因技術錯誤，導致少數帳號被誤判為未滿13歲使用者，目前正積極修復。Meta強調，平台規定使用者須年滿13歲才能使用旗下服務，相關系統原本用於保護青少年帳號，但任何自動化與人工審查機制都可能出現誤判，因此使用者可提出申訴。
申訴管道
數發部表示，若台灣Threads使用者帳號遭誤封，可透過官方申訴管道提出復權申請。相關管道包括Facebook帳號停權申訴、Instagram帳號停權申訴，以及Threads帳號停權申訴頁面。
Meta也說明，使用者若帳號遭停用，登入時會看到通知，可透過App內「要求審查」或「申訴」功能送出申請。審查過程中，平台可能要求使用者提供政府核發的身分證件，以確認帳號年齡與身分；若確認為誤判，帳號將恢復使用。
數發部將持續追蹤
數發部強調，將基於維護國人數位權益立場，持續關注本事件後續調查與修復進度，也會要求業者加強對外溝通、積極處理受影響帳號，共同維護民眾資訊安全與合法權益。
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Meta稱技術問題非針對特定人士
數發部指出，經聯繫Meta後，Meta初步回應，這次狀況可能與年齡驗證機制執行時發生技術問題有關，並非針對特定族群或特定人士。Meta也向數發部表示，將盡速處理遭誤封帳號的解封作業。
Meta晚間也發出正式說明，表示因技術錯誤，導致少數帳號被誤判為未滿13歲使用者，目前正積極修復。Meta強調，平台規定使用者須年滿13歲才能使用旗下服務，相關系統原本用於保護青少年帳號，但任何自動化與人工審查機制都可能出現誤判，因此使用者可提出申訴。
申訴管道
數發部表示，若台灣Threads使用者帳號遭誤封，可透過官方申訴管道提出復權申請。相關管道包括Facebook帳號停權申訴、Instagram帳號停權申訴，以及Threads帳號停權申訴頁面。
Meta也說明，使用者若帳號遭停用，登入時會看到通知，可透過App內「要求審查」或「申訴」功能送出申請。審查過程中，平台可能要求使用者提供政府核發的身分證件，以確認帳號年齡與身分；若確認為誤判，帳號將恢復使用。
數發部將持續追蹤
數發部強調，將基於維護國人數位權益立場，持續關注本事件後續調查與修復進度，也會要求業者加強對外溝通、積極處理受影響帳號，共同維護民眾資訊安全與合法權益。